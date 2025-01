SoftBank overweegt mega-investering in OpenAI

SoftBank is volgens bronnen in gesprek om tot $25 miljard te investeren in ChatGPT-eigenaar OpenAI. Het Japanse conglomeraat blijft daarmee uitbreiden in de sector.

Dit meldt persbureau Reuters. SoftBank zou $15 miljard tot $25 miljard direct kunnen investeren in OpenAI, dat wordt gesteund door Microsoft. Een deel van deze investering zou men mogelijk gebruikten voor OpenAI’s verplichting aan Stargate, volgens de bron.

Stargate is een joint venture van Oracle, OpenAI en SoftBank. Het heeft plannen om tot $500 miljard te investeren om de Verenigde Staten voorop te laten blijven lopen in de wereldwijde AI-wedloop, voor China en andere concurrenten.

De investering van SoftBank zou bovenop de $15 miljard komen die het al aan Stargate heeft toegezegd. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium, aldus de bron.

Technologiewebsite The Information rapporteerde eerder dat SoftBank van plan was in totaal $40 miljard te investeren in Stargate en OpenAI en dat het gesprekken was begonnen om tot $18,5 miljard te lenen, gesteund door zijn beursgenoteerde activa.

Trump konigde Stargate aan

Het Stargate-project werd vorige week aangekondigd in het Witte Huis door de Amerikaanse president Donald Trump, SoftBank-CEO Masayoshi Son, OpenAI-CEO Sam Altman en Oracle-voorzitter Larry Ellison.

Sindsdien heeft echter een relatief onbekende Chinese startup, DeepSeek, de markten opgeschud met een gratis kunstmatige intelligentie-assistent. Dit systeem zou goedkoop zijn ontwikkeld met goedkopere chips. En met minder data dan de Amerikaanse concurrenten. SoftBanks aandelenkoers steeg na het nieuws over Stargate, maar is sinds de DeepSeek-veroorzaakte verkoopgolf met meer dan 12% gedaald.

Het plan van SoftBank-CEO Son om een groot belang in OpenAI te nemen en zijn Stargate-verplichtingen na te komen, is beoordeeld door senior executives en de raad van bestuur van OpenAI, aldus de Financial Times. Vorig jaar nam SoftBank al een belang van $1,5 miljard in OpenAI.

OpenAI werd in zijn laatste financieringsronde gewaardeerd op $157 miljard, waarmee het een van de meest waardevolle private bedrijven ter wereld blijft. OpenAI en SoftBank hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Reuters.