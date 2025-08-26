Microsoft lanceert VM Conversion-tool

Microsoft heeft in Windows Admin Center een nieuwe VM Conversion-tool beschikbaar gemaakt in een publieke preview. De extensie moet organisaties helpen bij het converteren van virtuele machines van VMware naar Windows Server met Hyper-V, zonder extra kosten of ingewikkelde installatie.

Hoewel Microsoft Azure een volledig beheerde cloudomgeving biedt met talloze pay-as-you-go-diensten, zijn er veel organisaties die hun data liever on-premises houden vanwege compliance of governance. Voor die doelgroep introduceert Microsoft nu een laagdrempelige manier om VMware-omgevingen naar Hyper-V te migreren, met behoud van flexibiliteit en de mogelijkheid om later alsnog een overstap naar de cloud te maken.

De VM Conversion-tool werkt agentloos en appliance-vrij. Zodra er verbinding is gemaakt met de virtualisatieomgeving, worden virtuele machines automatisch ontdekt en voorbereid op migratie. Het proces verloopt in twee fasen: eerst wordt een initiÃ«le replicatie uitgevoerd terwijl de bron-VM operationeel blijft, daarna volgt een tweede replicatie wanneer de machine tijdelijk wordt uitgezet. Daarmee worden de wijzigingen die sinds de eerste kopie zijn aangebracht alsnog meegenomen, zodat downtime tijdens de uiteindelijke overgang minimaal blijft.

Volgens Microsoft kunnen tot tien virtuele machines tegelijkertijd worden geconverteerd, waarbij een volledige migratie in enkele minuten voltooid kan zijn. BIOS-gebaseerde VMâ€™s worden automatisch gekoppeld aan Hyper-V Generatie 1, UEFI-gebaseerde VMâ€™s aan Generatie 2. De software ondersteunt zowel Linux- als Windows-gasten en kan ook machines met meerdere schijven volledig meenemen.

Uitgebreide controles

Vooraf voert de tool uitgebreide controles uit op cruciale onderdelen. Denk daarbij aan bootconfiguratie, schijftypen en geheugenvereisten. Eventuele problemen die tijdens deze prechecks aan het licht komen, moeten handmatig door IT-beheerders worden opgelost voordat de migratie kan worden voortgezet. Pas daarna wordt de replicatie uitgevoerd met behulp van change block tracking, waarbij wijzigingen efficiÃ«nt en betrouwbaar worden meegenomen.

Microsoft benadrukt dat de tool niet alleen bedoeld is voor grote ondernemingen. Dankzij de geringe infrastructuurvereisten en korte installatietijd kan ook het mkb snel aan de slag. De extensie is direct beschikbaar in de openbare feed van Windows Admin Center. De gebruiker moet wel beschikken over de v2 GA-release.

Microsoft ziet de VM Conversion-tool als eerste stap. Het bedrijf kondigt aan dat in toekomstige versies ondersteuning voor Azure Arc-servers wordt toegevoegd. Daarmee moeten hybride beheerfunctionaliteiten verder worden uitgebreid. Microsoft zegt de ontwikkeling van de tool nauw af te stemmen op feedback uit de gebruikersgemeenschap.