Salesforce tempert verwachtingen, HPE meldt recordomzet

De jongste kwartaalcijfers van Salesforce en Hewlett Packard Enterprise (HPE) tonen een gemengd beeld. Salesforce stelde beleggers teleur met zijn vooruitzichten. HPE boekte een recordomzet mede dankzij de overname van Juniper Networks.

Salesforce presteerde in het tweede kwartaal van fiscaal 2026 beter dan verwacht. De vooruitzichten voor het lopende kwartaal vielen echter tegen. Het cloudsoftwarebedrijf rapporteerde een omzet van 10,24 miljard dollar. Dat was boven de analistenverwachting van 10,14 miljard dollar.

Voor het derde kwartaal rekent Salesforce op een omzet tussen 10,24 en 10,29 miljard dollar, waarbij het middenpunt onder de consensus ligt. De aangepaste winst per aandeel wordt geraamd tussen 2,84 en 2,86 dollar, in lijn met de verwachtingen.

Beleggers reageerden teleurgesteld, omdat de groei van de AI-platformen, waaronder Agentforce, achterblijft bij de hoge verwachtingen. Het aandeel verloor nabeurs ruim 5 procent.

HPE profiteert van overname Juniper

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft in het derde kwartaal van fiscaal 2025 een recordomzet van 9,1 miljard dollar geboekt, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. De jaarlijkse terugkerende omzet via HPE GreenLake en aanverwante diensten groeide met 77 procent naar 3,1 miljard dollar.

De resultaten weerspiegelen deels de recente overname van Juniper Networks, die sinds begin juli in de cijfers is meegenomen. CEO Antonio Neri sprak van een belangrijke mijlpaal en benadrukte dat de vraag breed gedragen werd, met sterke prestaties in servers en netwerken. CFO Marie Myers voegde toe dat de deal met Juniper al positief bijdraagt en dat verdere synergievoordelen worden verwacht.

Per segment stegen de serveromzetten met 16 procent naar 4,9 miljard dollar, terwijl networking 1,7 miljard dollar opleverde, 54 procent meer dan een jaar eerder. Hybrid Cloud groeide 12 procent naar 1,5 miljard dollar. De financiële tak bleef stabiel met een omzet van 886 miljoen dollar.

De GAAP-winst per aandeel daalde naar 0,21 dollar, terwijl de aangepaste winst uitkwam op 0,44 dollar. De operationele kasstroom bedroeg 1,3 miljard dollar en de vrije kasstroom 790 miljoen dollar.

Voor het vierde kwartaal verwacht HPE een omzet tussen 9,7 en 10,1 miljard dollar, met een aangepaste winst per aandeel van 0,56 tot 0,60 dollar. Voor heel 2025 voorziet het bedrijf een omzetgroei van 14 tot 16 procent en een vrije kasstroom van circa 700 miljoen dollar.