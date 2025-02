Lagere cloudgroei Google laat aandeel kelderen

Een vertraging in de groei van cloudcomputing-verkopen remde de omzetgroei van Google in het laatste kwartaal, waardoor de aandelen na sluiting van de beurs flink daalden.

Moederbedrijf Alphabet rapporteerde een omzet van 96,5 miljard dollar (92,8 miljard euro) over de drie maanden tot en met december. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Alphabet heeft sinds 2023 niet zo’n lage groeipercentage gerapporteerd. Dit meldt The Wall Street Journal

De aandelen van Alphabet daalden met ongeveer 7 procent in de handel na sluiting van de beurs. Hierdoor verdampte een groot deel van de winst van ongeveer 8 procent die het aandeel dit jaar realiseerde. Ook de aandelen van Microsoft daalden vorige week, nadat investeerders teleurgesteld waren over de groeicijfers van zijn cloudafdeling.

Lagere groei cloudcomputing

De cloudcomputing-divisie van Google rapporteerde een omzet van 12 miljard dollar in het vierde kwartaal, een stijging van 30,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal groeide de cloudomzet nog met 35 procent.

Google-CEO Sundar Pichai zei dat het bedrijf zijn investeringen in de datacenters die AI aandrijven, zowel voor Google zelf als voor klanten van zijn cloudcomputing-divisie, versnelt. Pichai gaf aan dat Google dit jaar ongeveer 75 miljard dollar aan kapitaaluitgaven zal doen, vergeleken met 52,5 dollar miljard in 2024.

Concurrentie van DeepSeek

Grote techbedrijven krijgen steeds vaker kritiek op hun enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie, vooral na de opkomst van de Chinese startup DeepSeek. Dit bedrijf verbaasde Silicon Valley vorige maand met krachtige AI-modellen die goedkoper werden ontwikkeld dan hun Amerikaanse tegenhangers. De chatbot-app van DeepSeek steeg snel naar de top van de app-winkelranglijsten, voor ChatGPT en Google’s Gemini.

Als reactie op een vraag over Chinese AI tijdens een gesprek met analisten, benadrukte Pichai dat Google’s Gemini AI marktleider is en dat het bedrijf aanzienlijke kostenbesparingen heeft gerealiseerd.

Google meldde dat het aantal ontwikkelaars dat Gemini-modellen gebruikt in zes maanden tijd is verdubbeld tot meer dan 4,4 miljoen. De toegang tot Gemini wordt aangeboden via Google’s cloudafdeling.

Kleiner marktaandeel Google Search

Bedrijfsleiders hoopten dat de sterke prestaties van de cloudafdeling de afnemende groei in Google’s kernactiviteiten, zoals advertentie-inkomsten, zouden compenseren. Concurrenten als Amazon en TikTok nemen steeds meer marktaandeel over in de zoekadvertentiemarkt.

Alphabet’s Chief Financial Officer Anat Ashkenazi verklaarde dat de cloudafdeling het jaar afsloot met meer klantvraag dan beschikbare capaciteit en dat het bedrijf bezig is met uitbreidingen. Microsoft gaf in zijn recente kwartaalresultaten ook aan dat leveringsbeperkingen een snellere groei in de cloudbusiness verhinderden.

Pichai heeft zich ten doel gesteld om tegen het einde van het jaar 500 miljoen gebruikers voor de Gemini-chatbot te bereiken. Sinds de lancering van ChatGPT door OpenAI eind 2022 probeert Google de achterstand in te halen.

Google overweegt advertenties binnen Gemini, maar richt zich momenteel op het verhogen van abonnementsinkomsten uit de chatbot, aldus Pichai. De advertentie-inkomsten van Google stegen in het laatste kwartaal met 10,6 procent tot 72,5 miljard dollar, iets hoger dan de 10,4 procent groei in het voorgaande kwartaal.

Vorige maand bood Google vrijwillige vertrekregelingen aan werknemers die werken aan Pixel-apparaten en Android-software, na de fusie van deze teams onder één leidinggevende. Alphabet rapporteerde een nettowinst van 26,6 dollar miljard in het kwartaal, een stijging van 28,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Antitrustonderzoek in China

Google kreeg deze week te maken met een antitrustonderzoek in China, vermoedelijk als vergelding voor nieuwe Amerikaanse tarieven op Chinese goederen. De Chinese mededingingsautoriteit gaf geen details over het onderzoek, en Google weigerde commentaar te geven.

In de VS bereidt Google zich voor op een juridische strijd tegen de Amerikaanse overheid, die een splitsing van het bedrijf wil afdwingen na een rechterlijke uitspraak dat Google een monopolie heeft op online zoeken. Daarnaast wordt binnenkort een uitspraak verwacht in een andere antitrustzaak over Google’s rol in de online advertentiemarkt.

Google kondigde dinsdag aan dat het zijn principes voor het ontwikkelen en implementeren van AI op gebieden zoals nationale veiligheid zal herzien. Het bedrijf heeft onlangs tekst verwijderd van zijn website waarin het beloofde geen AI voor wapens te ontwikkelen of technologieën te bouwen die primair bedoeld zijn om schade toe te brengen aan mensen. Volgens screenshots, ingezien door The Wall Street Journal, was deze toezegging eerder expliciet.

In 2018 verklaarde Google nog dat het geen AI voor militaire wapens zou ontwikkelen, nadat medewerkers met succes druk hadden uitgeoefend om een cloudcomputing-contract met het Pentagon niet te verlengen.