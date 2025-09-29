Microsoft lanceert Marketplace voor een verenigd cloudaanbod

In de Verenigde Staten gaat Microsofts cloudaanbod op de schop. Azure Marketplace en AppSource komen samen tot Microsoft Marketplace. Het platform biedt duizenden clouddiensten en meer dan 3.000 AI-apps. Adobe, IBM, SAP en Snowflake behoren tot de lanceerpartners.

De nieuwe Marketplace van Microsoft verenigt Azure Marketplace en Microsoft AppSource in één platform voor cloudoplossingen, AI-applicaties en AI-agents. Het platform is eerst beschikbaar in de Verenigde Staten en zal later wereldwijd worden uitgerold. Volgens vroege klanten kan de configuratietijd twintig keer sneller gaan dan voorheen. Siemens zag daarnaast al een achtvoudige toename in klantadoptie via Marketplace dan voorheen. Nu zijn dergelijke cijfers uit een vroege fase van het nieuwe platform, maar ze wekken enige vertrouwen.

Brede integratie met Microsofts partners

De nieuwe Marketplace bevat tienduizenden cloudoplossingen verdeeld over verschillende categorieën. Data & analytics, productiviteit en security zijn de belangrijkste vaste krachten. Daarnaast introduceert Microsoft een nieuwe categorie voor AI-applicaties en agents, met ruim 3.000 beschikbare oplossingen.

Alle aangeboden oplossingen integreren met Microsoft’s productportfolio, waaronder Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform en Microsoft Security. Voor bedrijven met een Azure Consumption Commitment tellen aankopen van geschikte oplossingen mee voor hun verplichtingen.

Grote spelers

Meer dan 90 partners ondersteunen de lancering. Grote namen zoals Adobe, Asana, Atlassian, IBM, Monday.com, SAP en Snowflake hebben hun producten beschikbaar gesteld op het nieuwe platform. Microsoft heeft de Marketplace gekoppeld aan het eigen channelecosysteem. Organisaties kunnen oplossingen aanschaffen via hun vertrouwde cloudserviceprovider of partner.

Microsoft heeft zijn samenwerking met channelpartners verder uitgebreid. Distributeurs als Arrow, Crayon, Ingram Micro, Pax8 en TD SYNNEX integreren de Microsoft Marketplace in hun eigen platforms. Een nieuwe functie genaamd “resale enabled offers” bevindt zich daarnaast in private preview. Deze optie stelt softwarebedrijven in staat om channelpartners te autoriseren voor verkoop namens hen via private aanbiedingen.

Versus AWS en Google

Microsoft maakt van Marketplace een enkele voordeur voor alles van reguliere applicaties tot agents. Het neemt eventuele verwarring weg voor waar klanten producten kunnen afnemen. Bij AWS is er een discrete “agents & tools”-categorie, maar de omgeving eromheen is niet zo gestroomlijnd als wat Microsoft nu aanbiedt. Voor Google Cloud geldt eigenlijk hetzelfde als wat voor Microsoft van toepassing is: wie in het ecosysteem van de techreus in kwestie zit, kan via het cloudplatform zowel conventionele oplossingen als AI-tools op eenvoudige wijze afnemen om Workspace of 365 te versterken. Dat verandert niet met de stap naar Microsoft Marketplace, maar wordt wel des te eenvoudiger.

Lees ook: Microsoft grijpt in bij Israëlisch defensiegebruik van Azure