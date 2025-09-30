VMware stelt migratie Cloud Services Portal meerdere keren uit

VMware heeft moeite met de migratie van zijn Cloud Services Portal naar de nieuwe Cloud Services Console van Broadcom. In de afgelopen weken stelde het bedrijf meerdere geplande livegangen uit, wat voor verwarring bij klanten zorgt.

De overstap maakt deel uit van een bredere strategie van Broadcom om VMware-diensten te integreren in zijn eigen infrastructuur. Op de officiële VMware-blog kondigde de leverancier eind augustus aan dat het de migratie begin oktober zou afronden. Het plan was om op 3 oktober het bestaande portaal in leesmodus te zetten en op 6 oktober definitief om te leiden naar de Broadcom-console.

De praktijk verliep minder voorspoedig. In september meldde VMware meerdere keren dat de migratie zou starten, maar telkens volgde een afmelding. Op 21 september meldde het bedrijf dat de overgang niet doorging. Een nieuwe poging in het weekend daarop mislukte eveneens. Een e-mail van 26 september kondigde een verschuiving naar het weekend 26–28 september aan, waarbij zelfs in het portaal zelf meldingen verschenen dat de migratie gaande was. Op 29 september kregen klanten echter opnieuw bericht dat de livegang niet plaatsvond. Broadcom mikt nu op een overgang in de periode van 3 tot en met 6 oktober.

Volgens VMware worden alle huidige instellingen, waaronder identiteits- en toegangsbeheer, API-tokens en permissies, overgezet naar de nieuwe omgeving. Gebruikers hoeven geen nieuwe accounts aan te maken, mits zij voldoen aan de Broadcom-authenticatievereisten. Wel vallen bepaalde functies buiten de eerste migratie, zoals aangepaste rollen, projectinstellingen en specifieke authenticatiebeperkingen.

Eerdere migraties veroorzaakten problemen

Eerdere migraties naar Broadcom-portalen leverden gebruikersproblemen op, waaronder moeizame toegang tot licenties en niet-werkende links naar kennisbankartikelen. Ook verliep de levering van beveiligingspatches voor houders van eeuwigdurende licenties niet vlekkeloos.

De timing van de migratie is opvallend, omdat VMware-klanten tegelijkertijd worden geconfronteerd met de beëindiging van de ondersteuning voor vSphere en vSAN 7.x op 2 oktober. Die deadline was oorspronkelijk voorzien in april maar werd uitgesteld. Verschillende leveranciers spelen hierop in: Spinnaker belooft langdurige ondersteuning voor vSphere 7, Red Hat benadrukt dat OpenShift Virtualization migraties kan vergemakkelijken, en Nutanix breidt de mogelijkheden voor externe opslag verder uit.

Broadcom wijst ondertussen op positieve ontwikkelingen, zoals de tijdige levering van een onderhoudsrelease voor VMware Cloud Foundation. Deze bevat verbeteringen voor test- en proof-of-conceptomgevingen en een groot aantal bugfixes en beveiligingspatches. Toch groeit de onrust bij klanten, mede doordat analisten voorspellen dat tegen 2028 ongeveer 35 procent van de huidige VMware-workloads naar andere platformen zal zijn verhuisd.