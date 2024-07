VMware rekt ondersteuning vSphere 7.0 tot oktober 2025

Gebruikers van VMware vSphere 7.0 krijgen nog een aantal maanden langer ondersteuning dan gepland, voordat deze verouderde versie van VMware’s vlaggenschip definitief end-of-support (EOS) status bereikt. Ondersteuning is nog tot oktober 2025 gegarandeerd. Dit maakte de business unit van Broadcom onlangs bekend aan klanten.

Gebruikers van vSphere 7.0 krijgen nog zes maanden extra ondersteuning, schrijft The Register en meldt het bedrijf zelf via Reddit met een link naar een pagina achter een login. De EOS-status was eerder gepland voor april 2025, maar is nu opgerekt naar oktober 2025.

Admins krijgen hierdoor langer de tijd om een upgrade uit te voeren naar de nieuwere versies van vSphere, versie 8 of (in de toekomst wellicht) versie 9. Versie 7 van VMware’s belangrijkste product is sinds 2020 op de markt.

Geen specifieke reden

Broadcom heeft geen reden gegeven voor de verlenging van de ondersteuning. VMware heeft eerder al de ondersteuning van oudere versies laten doorlopen. In 2021 werd de ondersteuning van vCenter 6.5 met een jaar verlengd. Onder meer omdat het bedrijf besefte dat admins tijdens de pandemie veel werk om handen hadden en upgrades daardoor moeilijker waren uit te voeren.

Op dit moment hebben admins veel te maken met de nieuwe policies van Broadcom en de overstap van de noodzakelijke licenties naar per-core abonnementen.

Nieuwe licenties voor AWS-klanten

Klanten die on-demand hosts in de VMware Cloud gebruiken via AWS, moeten overigens opletten. De licenties hiervoor eindigen op 1 augustus van dit jaar.

De reseller-overeenkomst tussen AWS voor VMware eindigde al in april dit jaar en daarmee dus ook bovengenoemde optie. Klanten kregen als alternatief de kans een jaarlicentie te kopen voordat de dienst zou worden afgesloten. VMware heeft deze klanten vooral aangeraden vóór 26 juli deze nieuwe licenties aan te schaffen, om afsluiting te vermijden.

Gebruikers van deze dienst klagen dat ze pas vanaf 12 juli berichten ontvangen vanuit Broadcom hierover, maar het bedrijf brengt daar tegenin dat het eerder al hierover berichtte en zelfs de reactietermijn al verlengde.

