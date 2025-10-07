OpenAI richt vizier op zakelijke markt met nieuwe samenwerkingen

OpenAI heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie in San Francisco duidelijk gemaakt dat de volgende groeifase voor het bedrijf in de zakelijke markt ligt.

De AI-pionier kondigde volgens Reuters meerdere strategische samenwerkingen aan met onder meer Spotify, Zillow en Mattel. Tegelijk werden nieuwe functies onthuld die ontwikkelaars moeten helpen om OpenAI’s technologie eenvoudiger te integreren in hun eigen toepassingen.

De conferentie markeert een verschuiving in de koers van OpenAI: waar het bedrijf de afgelopen jaren vooral consumenten bereikte via ChatGPT, ligt de nadruk nu op uitbreiding naar professionele toepassingen. Volgens topman Sam Altman (foto) wil OpenAI zijn inspanningen richting bedrijven aanzienlijk opschalen. Hij gaf aan dat de technologie inmiddels voldoende volwassen is om aan de hogere eisen van zakelijke gebruikers te voldoen.

Een opvallende introductie is een systeem waarmee andere apps rechtstreeks met ChatGPT kunnen samenwerken. Tijdens een demonstratie werd getoond hoe gebruikers via ChatGPT in Spotify automatisch een afspeellijst kunnen laten samenstellen of bij Zillow een specifieke woningzoekopdracht kunnen uitvoeren. Deze integratie moet de chatbot op termijn veranderen van een zelfstandige applicatie in een bredere toegangspoort tot digitale diensten.

Van applicatie naar compleet platform

Nick Turley, die verantwoordelijk is voor ChatGPT, voorspelde dat de dienst de komende maanden zal evolueren tot iets dat meer wegheeft van een besturingsplatform dan van een losse app. OpenAI-president Greg Brockman benadrukte daarbij dat het bedrijf zich volledig wil toeleggen op het bouwen van een betrouwbaar en krachtig platform voor ondernemingen.

De aankondigingen hadden direct effect op de beurs. Aandelen van partners als Zillow en Figma gingen kort na de presentatie omhoog, wat illustreert hoe groot de invloed van OpenAI inmiddels is binnen de technologiesector. Ook AMD profiteerde: het aandeel steeg met ruim dertig procent na bekendmaking van een chipdeal met OpenAI.

Spotify liet weten dat het, ondanks de samenwerking, geen gebruikersdata zal delen met OpenAI voor het trainen van modellen. Turley verklaarde dat het bedrijf de privacyinstellingen van gebruikers respecteert en dat deze bepalend zijn voor hoe data wordt verwerkt binnen toekomstige integraties.

Select aantal partnerships

Hoewel OpenAI volgens Altman al langer plannen had om de zakelijke markt te betreden, ontbrak het eerder aan modellen die krachtig genoeg waren voor professionele toepassingen. Nu die er zijn, is de onderneming begonnen met een select aantal partnerships om de technologie verder te verfijnen.

De beweging richting bedrijven komt op een moment dat ook andere grote spelers, waaronder Google-moeder Alphabet en Microsoft, fors investeren in zakelijke AI-diensten. Toch wijzen recente onderzoeken erop dat de financiële opbrengsten in de sector nog achterblijven bij de hoge ontwikkelkosten.

OpenAI blijft intussen ambitieuze stappen zetten. In de afgelopen maand presenteerde het bedrijf plannen om een enorme uitbreiding van zijn rekenkracht te realiseren, met een waarde van meer dan een biljoen dollar. Daarnaast lanceerde het de populaire AI-video-app Sora, die snel uitgroeide tot een van de meest gedownloade applicaties in de App Store.

Ondanks de hoge kosten die deze initiatieven met zich meebrengen, maakt Altman zich niet direct zorgen over winstgevendheid. Hij erkende dat winst op termijn belangrijk is, maar benadrukte dat de focus nu ligt op groei en technologische vooruitgang.

De recente aankondigingen tonen aan dat OpenAI niet van plan is gas terug te nemen. Ruim drie jaar na de introductie van ChatGPT blijft het bedrijf de richting van de AI-industrie bepalen. Altman erkende dat er binnen de sector tekenen zijn van oververhitting, maar stelde tegelijkertijd dat de markt op de lange termijn echte waarde zal opleveren.