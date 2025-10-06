Waarom OpenAI voor AMD heeft gekozen met miljardendeal

AMD heeft 6 Gigawatt en 90 miljard dollar aan AI-capaciteit verkocht aan OpenAI. Daarnaast kan de ChatGPT-maker zo’n 10 procent van AMD-aandelen kopen. De deal wekt buitengewoon veel vertrouwen in Nvidia’s grootste concurrent. Vanwaar deze samenwerking?

Allereerst zal OpenAI een enkele Gigawatt aan Instinct MI450 GPU’s inzetten voor AI-berekeningen. Deze chip verschijnt pas over een jaar. De rest van de enorme capaciteit zal uit nieuwere AI-chips van AMD bestaan, waarvan enkel de MI500-serie op de officiële roadmap staat.

Voorbij de technische details is de partnership enorm positief voor de beurswaarde van AMD. Op moment van schrijven is het aandeel van de chipfabrikant met bijna 24 procent gestegen in één dagdeel. Geloof in de voortdurende explosie aan vraag naar AI-capaciteit is er dus zeker.

Waarom AMD?

Het moge duidelijk zijn dat OpenAI uit andere vaatjes tapt. Precies twee weken geleden kondigde het bedrijf van CEO Sam Altman aan dat het 10 Gigawatt aan Nvidia-systemen zou kopen. Laatstgenoemde zou tevens tot wel 100 miljard dollar in OpenAI investeren naarmate de Gigawatts uitgerold worden. Parallel aan de AMD-deployment zal OpenAI daarnaast de eerste van deze Gigawatts uitrollen met Nvidia’s Vera Rubin-systemen in de tweede helft van 2026.

Desondanks is de verhouding tussen OpenAI en Nvidia enerzijds anders dan tussen OpenAI en AMD anderzijds. In het ene scenario koopt Nvidia feitelijk stukjes van de eigen klant als deze klant blijft inkopen, terwijl AMD financieel gemotiveerd wordt om presterende processoren te leveren. Met andere woorden: hoe beter AMD optreedt als Nvidia-rivaal, hoe meer het door OpenAI wordt beloond. Daarnaast koopt OpenAI invloed en zeggenschap over het dagelijkse bestuur van AMD door aandeelhouder te worden, iets dat de doelstellingen gelijktrekt.

AMD’s open houding

AMD is bijzonder transparant over de eigen doelstellingen. Daar waar Intel de beloftes omtrent AI-chips niet nakwam en Nvidia-CEO Jensen Huang voornamelijk praat in hyperbolen, is de tactiek van AMD realistisch en ambitieus. Vergelijkbare prestaties op het gebied van AI-training en -inferencing ten opzichte van Nvidia wordt gecombineerd met een open softwarestack.

Dat laatste is een steeds aantrekkelijker kenmerk tegenover Nvidia; elke grote klant van dat bedrijf wil namelijk een eeuwige lock-in voorkomen. Dat betekent de adoptie van technologieën die concurreren met Nvidia’s CUDA, de naam voor zowel de programmeertaal voor AI-chips als de softwaretooling eromheen.

Om een geduchte Nvidia-concurrent te zijn, moet AMD echter executeren op “rackscale” AI. Denk hierbij niet aan losse AI-chips, maar volledige “AI-kasten” die zo passen in gebruikelijke datacenters. Let wel, dat geldt alleen voor datacenters die bijzonder hoge wattages en de daarbij passende waterkoeling faciliteren. Om er maximaal van te profiteren, moeten deze rackscale systemen in grote clusters bij elkaar staan. Zo wordt het mogelijk om tien- of honderdduizenden GPU’s tegelijk los te laten op de zwaarste AI-workloads, zoals het trainen van GPT-5. Het gaat hierbij doorgaans om hyperscale-klanten, dus voornamelijk Microsoft, Amazon, Google, Oracle, OpenAI en Meta.

Meerdere winnaars

De overkoepelende vraag blijft of alle astronomische investeringen in AI-infrastructuur zich ooit terugbetalen. Die vraag kunnen wij vanzelfsprekend niet beantwoorden. Wel is duidelijk dat AMD’s propositie werkelijk aanslaat. Het zegt genoeg dat de AI-opmars zich voornamelijk heeft gericht op Nvidia en pas over is geslagen naar AMD toen het competitief werd. De verhoudingen zijn eveneens duidelijk: hoe veelbelovend start-ups als Cerebras en Groq ook zijn, de ‘grote jongens’ in de wereld van AI-chips zijn vooralsnog alleen Nvidia en AMD, met zelfs daartussen nog een reuzekloof aan adoptie.

In één dag is de indruk uitgewist dat AI voor AMD nog geen groot succes is. Dat leken beleggers nog twee maanden terug te denken na ietwat tegenvallende kwartaalcijfers. Het laat zien dat de beurs geen goede indicatie is van de werkelijke verhouding tussen de AI-spelers. Deals als deze vandaag bewijzen ook allerminst dat de belofte van AGI waar gaat komen of iets dergelijks; daar moeten we sceptisch over blijven. OpenAI heeft simpelweg chips nodig, AMD kan ze leveren, en ze zijn goed genoeg om niet over te slaan. Dat is in de AI-wereld anno 2025 al een succes van formaat tegenover het monolithische Nvidia.

Om de vraag in de titel dus te beantwoorden: vergeet de valse tegenstelling maar. Het is en-en voor OpenAI als het om AI-capaciteit gaat, en zo zal het nog wel even blijven.

