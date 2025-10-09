Google lanceert Gemini Enterprise, de ‘voordeur voor AI op de werkplek’

Google heeft Gemini Enterprise gelanceerd. Het is een consolidatie van de AI-initiatieven van het bedrijf, van kant-en-klare agenttools voor werknemers tot vindbare extensies in de Google Cloud Marketplace. Gemini Enterprise wordt daarmee de “voordeur voor AI op de werkplek”.

Gemini Enterprise is feitelijk de poging van Google om AI-gebruik verder te brengen dan basale chatbots. Het platform combineert zes kerncomponenten: geavanceerde Gemini-modellen, een no-code agent builder, vooraf gebouwde AI-agents, bedrijfsgegevensintegratie, gecentraliseerd beheer en een uitgebreid partnerecosysteem.

In plaats van losse tools aan te bieden, streeft Google ernaar om met Gemini Enterprise een samenhangende oplossing te leveren. Het nadeel is dat er geen melding wordt gemaakt van modellen van derden, dus verwacht dat de oplossing zich zal blijven onderscheiden van een op Google gebaseerde AI-suite die is gebaseerd op zoiets als Vertex AI.

Talen en keuzes

Het platform ondersteunt meer dan 40 talen en bevat ingebouwde beveiligingsfuncties zoals Model Armor. Organisaties kunnen complexe workflows met meerdere agents coördineren en tegelijkertijd strikte controles op de toegang tot gegevens handhaven.

De eerdere aankondiging van Google over Agentspace legde de basis voor deze uniforme benadering van AI op de werkplek. De prijsstructuur begint bij $21 per maand per werkplek voor Gemini Business, gericht op kleinere organisaties, terwijl de Enterprise Standard- en Plus-edities beginnen bij $ 30 per maand per werkplek voor grotere organisaties met strengere beveiligingseisen.

Concurrenten zoals Microsoft en anderen streven naar vergelijkbare uitgebreide AI-strategieën, waardoor platformintegratie en vendor lock-in cruciale overwegingen zijn voor besluitvormers binnen ondernemingen.

Technische basis

Het platform bouwt voort op het infrastructuurvoordeel van Google en ondersteunt het open Agent2Agent (A2A)-protocol voor interoperabiliteit. Deze technische aanpak maakt het mogelijk dat agents van verschillende leveranciers binnen dezelfde omgeving samenwerken, waardoor de risico’s van afhankelijkheid van één leverancier mogelijk worden verminderd.

Google werkt samen met meer dan 100.000 organisaties in zijn AI-ecosysteem, waaronder grote adviesbureaus zoals Deloitte, Capgemini en Accenture. Deze partnerschappen moeten de acceptatie door bedrijven versnellen door middel van professionele dienstverlening.

Het bedrijf heeft ook uitgebreide trainingsprogramma’s aangekondigd, waaronder het Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR)-programma, dat tot doel heeft een miljoen ontwikkelaars voor te bereiden op het bouwen en implementeren van agents.

Implementatievooruitzichten

Voor organisaties die Gemini Enterprise evalueren, reiken de belangrijkste overwegingen verder dan technische mogelijkheden. Het succes van het platform zal afhangen van hoe effectief het kan worden geïntegreerd met bestaande bedrijfssystemen en of organisaties meetbare productiviteitsverbeteringen kunnen realiseren. Aangezien Google geen gebruik maakt van zijn reeds gevestigde opties van derden, zoals Vertex AI, lijkt de effectiviteit enigszins kunstmatig beperkt.

De nadruk die Google legt op open standaarden en het partnerecosysteem biedt in ieder geval enige hoop. De aanzienlijke maandelijkse kosten per werkplek betekenen echter dat organisaties duidelijke ROI-prognoses nodig hebben voordat ze zich kunnen committeren aan bedrijfsbrede implementaties.