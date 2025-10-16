Vertical Horizon breidt portfolio uit met overname Formdesk

Vertical Horizon, onderdeel van Böschen IT Investments, neemt het Nederlandse softwarebedrijf Formdesk over. De transactie past binnen de strategie van Vertical Horizon om via gerichte acquisities zijn positie in specifieke marktsegmenten te versterken. De oprichters van Formdesk, Maarten Rader (geheel rechts op de foto) en Marco Beuk, dragen hun aandelen over.

Formdesk ontwikkelt sinds begin jaren 2000 een online platform waarmee organisaties webformulieren kunnen bouwen en koppelen aan achterliggende systemen. De software wordt onder meer gebruikt voor dataverzameling, procesautomatisering en systeemintegratie. Tot de klanten behoren diverse publieke en private organisaties. Denk daarbij aan Rijkswaterstaat, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Provincie Noord-Brabant, UMC Utrecht, Universiteit Leiden en Pon Automotive.

Sterker aanwezig in publieke domein

Met de toevoeging van Formdesk vergroot Vertical Horizon zijn aanwezigheid in het (semi-)publieke domein en versterkt het bedrijf zijn cluster van verticale softwareoplossingen. Het platform sluit aan bij eerder overgenomen bedrijven zoals iprox en EntrD.

Volgens medeoprichter Marco Beuk was de keuze voor Vertical Horizon een logische stap, mede door de langetermijnstrategie van de investeerder die gericht is op duurzame groei in plaats van snelle doorverkoop. Maarten Rader benadrukt dat de bedrijfscultuur en werkwijze goed aansluiten bij die van Formdesk. Volgens hem een solide basis biedt voor verdere ontwikkeling van het platform en continuïteit voor de gebruikers.

Topman Matthijs Dessing van Vertical Horizon ziet in Formdesk een versterking van het bestaande portfolio. Volgens Dessing past de overname binnen de ambitie om organisaties te ondersteunen bij digitaliseringstrajecten zonder dat zij inboeten op flexibiliteit of autonomie.

Binnen Vertical Horizon is recent Jenneke Wijma aangesteld als Portfolio Director met focus op het overheidscluster. Zij krijgt de verantwoordelijkheid voor de strategische ontwikkeling van dit segment, met nadruk op samenwerking en mensgerichte groei. Wijma, die eerder directiefuncties bekleedde bij Your.Cloud en DASH (onderdeel van YoungCapital), beschouwt Formdesk als een waardevolle aanvulling binnen de digitale infrastructuur van overheden en instellingen. Ze ziet ruimte om samen met het team van Formdesk nieuwe waarde te creëren.

De overname is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Marktlink, dat Vertical Horizon ondersteunt bij zijn externe groeistrategie. Volgens Dessing speelt Marktlink een belangrijke rol in het identificeren en begeleiden van passende overnamekandidaten binnen de clusters Overheid en Afval. Vertical Horizon verwacht op korte termijn nog meer acquisities aan te kondigen.