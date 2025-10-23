Meta schrapt honderden banen in AI-afdeling

Meta voert opnieuw een grote reorganisatie door binnen zijn kunstmatige-intelligentieafdeling. Er verdwijnen ongeveer zeshonderd banen bij de AI-divisie van het bedrijf.

De bezuinigingen treffen onder meer de onderzoeksgroep FAIR (Fundamental AI Research), de productgerichte AI-teams en de infrastructuurafdeling. Tegelijkertijd blijft Meta doorgaan met het aannemen van personeel voor zijn nieuwe onderzoeksafdeling, het zogenoemde TBD Lab, dat zich richt op de ontwikkeling van superintelligente AI-systemen.

Een woordvoerder van Meta, Ana Brekalo, bevestigde tegenover The Verge dat de berichtgeving van Axios klopt. De herstructurering past binnen een bredere strategische verschuiving bij Meta, dat zijn bestaande AI-activiteiten te log en bureaucratisch vond. Volgens een interne memo van AI-hoofd Alexandr Wang moet de reorganisatie leiden tot snellere besluitvorming en meer wendbaarheid. Door kleinere teams te vormen, krijgen medewerkers volgens hem meer ruimte en impact binnen de organisatie.

De nieuwe koers volgt op een periode van intensieve investeringen. Afgelopen zomer investeerde Meta 14,3 miljard dollar in het AI-bedrijf Scale AI en haalde het Alexandr Wang binnen als Chief AI Officer. Kort daarna werd de wervingscampagne tijdelijk stilgelegd, waarna Meta aankondigde zich sterker te gaan richten op AI-producten en -infrastructuur.

Eerder schreef Techzine dat Meta die werving had bevroren nadat het in korte tijd tientallen onderzoekers en ingenieurs had aangenomen van onder andere OpenAI, Google, Apple, xAI en Anthropic. Volgens dat eerdere bericht ging het niet om een bezuinigingsmaatregel, maar om een strategische herindeling van de AI-afdeling in vier onderdelen: TBD Lab, productgerelateerde AI, infrastructuur en langetermijnonderzoek.

Zorgen bij investeerders

Ook meldde Techzine toen dat investeerders zich zorgen maakten over de hoge salarissen die Meta aan nieuw talent biedt. In één geval zou zelfs een aanbod van 1,5 miljard dollar zijn gedaan aan een onderzoeker, die het uiteindelijk afwees. Daarnaast verhoogde Meta zijn jaarlijkse kapitaalsuitgaven naar circa 72 miljard dollar, deels om de groeiende AI-investeringen te financieren.

Hoewel de bezuinigingen verschillende onderdelen raken, blijft het TBD Lab buiten schot. Dit lab is opgericht om experimentele AI-projecten te ontwikkelen die verder gaan dan de bestaande productlijnen van Meta. In een eerdere verklaring zei Wang dat Meta van plan is veel van de onderzoeksprojecten van FAIR te integreren en op te schalen binnen de grotere modelruns van TBD Lab. De reorganisatie lijkt dat proces nu te versnellen.

In zijn memo sprak Wang zijn vertrouwen uit in de nieuwe richting van het bedrijf. Hij benadrukte dat Meta zich op het juiste pad bevindt om krachtigere AI-modellen te ontwikkelen die op termijn kunnen leiden tot echte superintelligentie. Werknemers die hun baan verliezen, worden volgens hem aangemoedigd om intern te solliciteren, aangezien hun kennis en ervaring essentieel blijven voor de verdere groei van Meta’s AI-ambities.