Meta bevriest werving AI-personeel na miljardenuitgaven

Meta Platforms heeft de werving van personeel binnen zijn AI-divisie bevroren na een maandenlange periode waarin in totaal meer dan vijftig onderzoekers en ingenieurs werden aangetrokken, onder wie talent van OpenAI, Google, Apple, xAI en Anthropic.Â

Volgens de Wall Street Journal werd deze maatregel afgelopen week van kracht en gaat die gepaard met een reorganisatie van de AI-afdeling.

Meta meldt dat het niet om een bezuinigingsronde gaat. Het betreft een interne planning waarbij de AI-organisatie wordt opgesplitst in vier aparte teams. Een woordvoerder noemde het basisorganisatieplanning, gericht op het leggen van een stevig fundament voor superintelligentie-initiatieven en jaarlijkse budgettaire afspraken.

Alle AI-activiteiten vallen voortaan onder het koepelconcept Meta Superintelligence Labs, bestaande uit vier teams met een eigen focus. Er komt een TBD Lab voor geavanceerde AI-ontwikkeling, een team voor AI-producten zoals de Meta-AI-assistent, een infrastructuurteam en een afdeling voor langetermijnonderzoek genaamd Fundamental AI Research. De term TBD Lab staat waarschijnlijk voor To Be Determined of To Be Defined en fungeert voorlopig als werknaam voor een experimentele eenheid die zich richt op de meest ambitieuze AI-projecten, waaronder onderzoek naar superintelligentie. De bestaande groep achter de Llama-modellen, AGI Foundations, is ontbonden nadat de meest recente modellen minder presteerden dan verwacht.

Investeerders bezorgt om salarissenÂ

Investeerders uiten zorgen over de extreem hoge vergoedingen die Meta nieuw AI-talent geeft. Analisten wijzen daarbij op de stijgende kosten van aandelencompensatie. Die gaan mogelijk ten koste van rendement voor aandeelhouders als de beloofde innovaties uitblijven. Meta stelde bovendien zijn kapitaalsuitgaven voor dit jaar bij naar een bedrag tot 72 miljard dollar.

Onder leiding van CEO Mark Zuckerberg speelde persoonlijke betrokkenheid in het wervingsproces een opvallende rol. Hij benaderde kandidaten rechtstreeks via e-mail en WhatsApp en bood in sommige gevallen totaalvergoedingen die in de negen cijfers liepen. In Ã©Ã©n geval zou een aanbod zelfs zijn opgelopen tot 1,5 miljard dollar voor een onderzoeker, die het uiteindelijk afwees.

Tegelijkertijd investeerde Meta miljarden in infrastructuurprojecten en AI-startups. Zo werd een belang van 14 miljard dollar genomen in Scale AI, waarbij oprichter Alexandr Wang werd aangesteld als Chief AI Officer. Ook voormalige leiders zoals Nat Friedman en Daniel Gross voegden zich bij het nieuwe AI-lab.

Het wervingsmoratorium geldt daarnaast voor interne overplaatsingen binnen de AI-divisie, met uitzondering van gevallen die expliciet worden goedgekeurd door Alexandr Wang.