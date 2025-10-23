Slechts klein deel Nederlandse organisaties zet AI strategisch in

Nederlandse organisaties lopen achter in het strategisch gebruik van kunstmatige intelligentie. Slechts zestien procent heeft de technologie volledig geÃ¯ntegreerd in de bedrijfsvoering, waarbij AI meetbare waarde oplevert en bedrijfsdoelen ondersteunt.

Dat blijkt uit Europees onderzoek van TOPdesk onder zesduizend IT-managers, waarvan duizend in Nederland. In landen als het Verenigd Koninkrijk (36 procent) en Zwitserland (30 procent) ligt de AI-volwassenheid aanzienlijk hoger.

De adoptie van AI binnen Nederlandse organisaties komt vooral vanuit de IT-afdeling zelf. In meer dan de helft van de gevallen (52 procent) wordt de implementatie daar aangejaagd, terwijl slechts een derde van het senior management (35 procent) en dertig procent van de bestuurders actief betrokken is. Volgens het onderzoek wijst dat op een overwegend operationele benadering van AI, in plaats van een strategische inzet op organisatieniveau.

Dataprivacy blijkt drempel

Hoewel Nederland achterloopt in volwassen gebruik, zien IT-managers wel veel potentie in de technologie. Bijna de helft (49 procent) verwacht dat bepaalde processen of teams binnen de organisatie kunnen profiteren van AI, vooral binnen IT- en serviceteams. Vier op de tien respondenten zien bovendien kansen om AI organisatiebreed strategisch in te zetten. Tegelijkertijd waarschuwt een kwart van de ITâ€™ers dat het gebruik van AI ook risicoâ€™s met zich meebrengt, met name rond dataprivacy en beveiliging.

De houding tegenover AI is overwegend positief. Zeven op de tien ITâ€™ers zeggen zich zeker te voelen in het gebruik van AI in hun dagelijkse werk, en een meerderheid ervaart de technologie niet als bedreiging voor hun functie. Integendeel, ze zien vooral voordelen: AI kan volgens hen helpen om efficiÃ«nter te werken en ruimte creÃ«ren voor meer waardevolle taken.

De verwachte impact van AI ligt vooral op het gebied van productiviteit (38 procent), gevolgd door verbeterde data-analyse (31 procent) en kostenbesparingen (29 procent). Jongere IT-professionals tussen 29 en 44 jaar zijn daarbij iets optimistischer dan hun oudere collegaâ€™s.

Volgens TOPdesk-consultant Max Veenhof komt AI binnen veel organisaties vooral vanuit de IT-afdeling tot stand. Dat is volgens hem logisch gezien de technische expertise daar, maar het onderstreept ook dat AI nog niet stevig op de strategische agenda staat. Hij benadrukt dat samenwerking tussen IT en management noodzakelijk is om AI op een volwassen, veilige en conforme manier te integreren, zeker met de komst van de Europese AI Act.