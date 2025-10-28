SAP doet miljardenbod op BlackLine

SAP deed in juni een bod van 4,5 miljard dollar (3,9 miljard euro) op boekhoudplatform BlackLine, maar kreeg nul op het rekest. Mogelijk komt de Duitse softwareleverancier met een nieuw bod.

Dat stelt Reuters op basis van bronnen. BlackLine levert cloudsoftware die financiële afdelingen helpt bij het automatiseren van complexe boekhoudprocessen. De tools vervangen traditionele spreadsheets en verminderen fouten. Voor SAP is het bedrijf interessant vanwege de bestaande samenwerking. SAP verkoopt BlackLine-oplossingen aan zijn klanten, goed voor bijna 30 procent van BlackLine’s jaaromzet.

“Het kopen van BlackLine is een logische uitbreiding van onze langdurige samenwerking”, schreven CFO Dominik Asam en Chief Corporate Development Officer Georg Kniese in een brief aan de BlackLine-leiding die Reuters inzag.

De software van BlackLine is al nauw geïntegreerd met SAP-systemen. Bedrijven gebruiken het platform om financiële data op te schonen voordat ze migreren naar nieuwe omgevingen. SAP-gebruikers zijn bezig te migreren naar het HANA-cloudplatform. BlackLine zou dit proces kunnen versnellen door de overgang eenvoudiger te maken.

Bod afgewezen, toekomst onzeker

SAP diende op 18 juni een formeel bod in van 66 dollar per aandeel voor BlackLine, een premie van 31 procent ten opzichte van de gemiddelde koers over zestig dagen. Het bod was niet openbaar. BlackLine wees het aanbod af en gaf aan geen interesse te hebben in een overname. SAP werkt samen met JPMorgan aan de deal en benadrukte in de aanbiedingsbrief geen externe financiering nodig te hebben.

Het bod kwam op een bijzonder moment voor BlackLine. Medeoprichter Theresa Tucker bereidde zich voor om het roer over te dragen aan co-CEO Owen Ryan, die ook voorzitter is. Tucker stapte begin deze maand officieel op. Of SAP daadwerkelijk opnieuw een bod uitbrengt, is onduidelijk. Het bedrijf heeft nog geen nieuwe formele aanbieding gedaan.

Het is niet bekend of BlackLine bereid is opnieuw in gesprek te gaan. De afwijzing in juni suggereert dat het bedrijf zelfstandig door wil. Toch blijft SAP de mogelijkheid van een nieuwe poging overwegen, al is er geen concrete tijdlijn.

Tip: SAP presenteert 15 Joule-agents voor finance, HR en supply chain