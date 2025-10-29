OpenAI neemt structuur op de schop, Microsoft blijft rol spelen

Microsoft en OpenAI hebben hun samenwerking herzien met een akkoord dat de basis legt voor de komende jaren. De overeenkomst volgt kort na de herstructurering van OpenAI, dat is omgevormd tot een Public Benefit Corporation (PBC). Deze PBC staat onder controle van de non-profitorganisatie OpenAI Foundation.

Een herkapitalisatie moet de stichting in staat stellen haar missie te blijven nastreven: kunstmatige algemene intelligentie (AGI) ontwikkelen die de hele mensheid ten goede komt.

Microsoft houdt een belang van ongeveer 27 procent in OpenAI Group PBC, met een waarde van circa 135 miljard dollar. OpenAI blijft Microsofts belangrijkste partner voor de ontwikkeling van frontier-modellen. Azure behoudt exclusiviteit voor de levering van API-diensten tot AGI officieel is bereikt.

Microsofts intellectuele eigendomsrechten worden verlengd tot 2032 en omvatten ook toekomstige modellen die na AGI worden ontwikkeld, met aanvullende veiligheidswaarborgen. De rechten gelden niet langer voor consumentenelektronica van OpenAI, wat het bedrijf meer vrijheid geeft om eigen producten te ontwikkelen.

De herkapitalisatie maakt de OpenAI Foundation tot een van de best gefinancierde filantropische organisaties ter wereld. Het heeft een belang van ongeveer 130 miljard dollar in de commerciële tak. De stichting gebruikt haar aandelenwaarde om maatschappelijke projecten te financieren.

Het eerste programma omvat 25 miljard dollar, gericht op gezondheid en AI-veiligheid. Daarmee wil de stichting open datasets ontwikkelen voor medische doorbraken en investeren in technische oplossingen die de weerbaarheid van AI-systemen vergroten.

Tijdens een livestream lichtte CEO Sam Altman de plannen toe en gaf hij aan dat een beursgang waarschijnlijk de volgende stap is. Dit meldt Reuters. Volgens Altman is de kapitaalbehoefte voor de verdere ontwikkeling van AI-systemen en datacenters enorm.

Altman krijgt geen aandelen

OpenAI heeft naar eigen zeggen verplichtingen ter waarde van 1,4 biljoen dollar om ongeveer 30 gigawatt aan datacentercapaciteit te realiseren. Uiteindelijk wil het bedrijf datacenters kunnen bouwen die wekelijks één gigawatt aan vermogen toevoegen, met bouwkosten die Altman wil terugbrengen van 50 naar 20 miljard dollar per gigawatt. Opvallend is dat Altman, ondanks zijn centrale rol, geen aandelenbelang krijgt in het nieuwe OpenAI. Zijn salaris blijft ongewijzigd op 76.000 dollar per jaar.

Onder de nieuwe afspraken mag OpenAI producten ontwikkelen met derden. API-diensten blijven exclusief aan Azure verbonden, maar andere toepassingen mogen op verschillende cloudplatformen draaien. Microsoft kan op zijn beurt zelfstandig aan AGI werken, eventueel met partners, binnen afgesproken rekenlimieten.

OpenAI heeft zich daarnaast verbonden aan de afname van 250 miljard dollar aan extra Azure-diensten, terwijl Microsoft zijn recht van eerste weigering als rekendienstverlener verliest. Beide partijen spreken van een nieuwe fase in hun samenwerking, gericht op verdere innovatie met behoud van maatschappelijke verantwoordelijkheid.