Apple werkt aan opvolging van CEO Tim Cook

Apple lijkt de voorbereidingen voor een toekomst zonder Tim Cook als CEO te hebben opgevoerd. Volgens meerdere Amerikaanse mediaberichten werkt de top van het bedrijf al geruime tijd aan een zorgvuldig opgebouwde opvolgingsstrategie, die nu in een beslissende fase is gekomen.

Bronnen binnen Apple benadrukken tegenover de Financial Times dat deze mogelijke wisseling geen enkele relatie heeft met tegenvallende bedrijfsresultaten.

Binnen Apple wordt al langer gekeken naar interne kandidaten voor het hoogste leiderschap. De naam die nu het meest naar voren komt, is die van John Ternus, senior vice president verantwoordelijk voor hardware-engineering. Ternus speelde de afgelopen jaren een grote rol in de ontwikkeling van de nieuwste iPhones, Apple Silicon-chips en verschillende nieuwe hardwareplatformen. Zijn prominente positie in productontwikkeling zou hem, volgens ingewijden, een logische opvolger maken van Cook.

Aankondiging volgt na de feestdagen

Hoewel de gesprekken over opvolging in een stroomversnelling zijn geraakt, is Apple niet van plan om de nieuwe CEO op korte termijn bekend te maken. De periode rond november en december is voor Apple traditioneel de meest winstgevende fase van het jaar. Om iedere vorm van afleiding of onrust te vermijden, wil de directie eerst de cruciale feestdagencijfers afronden voordat er grote leiderschapsbesluiten naar buiten worden gebracht.

Pas rond het volgende kwartaalverslag, eind januari, zou een officiële aankondiging realistisch zijn. Dit moment ligt strategisch gunstig: de verkoopcijfers zijn binnen, het feestdagenseizoen is afgesloten, en Apple kan een nieuwe CEO presenteren in een relatief rustigere marktperiode.

Apple groeide sterk onder Cook

Cook leidt Apple sinds 2011, toen hij het stokje overnam van mede-oprichter Steve Jobs. Onder zijn leiding groeide Apple uit tot een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. De beurswaarde is tijdens zijn termijn meer dan verdrievoudigd tot meerdere biljoenen dollars, terwijl de omzet sinds zijn aantreden ruim is verviervoudigd. Ook breidde Apple het portfolio aanzienlijk uit: met de introductie van de Apple Watch in 2015 lanceerde het bedrijf zijn eerste volledig nieuwe productlijn sinds de iPad, gevolgd door de populaire AirPods.

Daarnaast zette Apple een historisch technologische stap met de overstap naar eigen Apple Silicon-chips, wat de prestaties en efficiëntie van de Mac-lijn drastisch heeft verbeterd. Deze product- en technologische vernieuwingen vormden de basis voor een bredere ecosysteemstrategie, waarin diensten een steeds grotere rol spelen.

Voor investeerders en marktvolgers is het daarom een belangrijk signaal dat de mogelijke overgang geen plotselinge of crisisgedreven beslissing is, maar een lang geplande stap die de continuïteit van het bedrijf moet garanderen.

Mocht Cook inderdaad binnen twaalf tot achttien maanden terugtreden, dan wordt de volgende CEO verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van Apple’s strategie rond AI-functionaliteit, diensten en eigen chipontwikkeling. Tegelijkertijd zal het bedrijf moeten blijven innoveren in markten die steeds meer verzadigd raken, zoals smartphones en wearables.