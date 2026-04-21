Tim Cook stapt op als Apple-CEO, John Ternus volgt op

De geruchten bleken toch waar. Tim Cook stapt per 1 september op als CEO van Apple. De 65-jarige Cook blijft wel aan als uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. Zijn opvolger is John Ternus, momenteel senior vicepresident hardware-engineering. Er gingen al langer geruchten over het vertrek van Cook.

De 65-jarige Cook, die al bijna dertig jaar bij het bedrijf werkt, blijft dus nog wel werkzaam bij Apple, maar dan als uitvoerend voorzitter. Zijn opvolger is John Ternus. Dat Apple aan de opvolging van Cook werkte, was al langer bekend. Eerder dit jaar berichtten we nog dat Apple al enige tijd bezig was met een opvolgingsplan. Opmerkelijk genoeg verschenen er eind 2025 ook berichten dat Cooks vertrek juist niet ophanden zou zijn.

Cook begon in 1998 bij Apple en nam in augustus 2011 het stokje over van Steve Jobs, die enkele maanden later overleed. Onder de leiding van Cook groeide Apple uit tot een bedrijf met een marktwaarde van meer dan vier biljoen dollar. “Het is het grootste voorrecht van mijn leven geweest om de CEO van Apple te zijn en te zijn vertrouwd om zo’n buitengewoon bedrijf te leiden”, aldus Cook.

John Ternus nieuwe CEO

De 50-jarige Ternus is werktuigbouwkundig ingenieur en studeerde aan de Universiteit van Pennsylvania. Hij werkt al sinds 2001 bij Apple. In 2013 werd hij vicepresident hardware-engineering. Acht jaar later trad hij toe tot het directieteam als senior vicepresident. Hij werkte onder andere aan de introductie van producten als de iPad en AirPods. Ook was was hij nauw betrokken bij de overstap van de Mac naar Apple Silicon. Johny Srouji neemt zijn huidige positie als Chief Hardware Officer over.

Achterblijvende AI-prestaties

Apples prestaties blijven achter bij die van andere grote techbedrijven als Alphabet, Nvidia en Microsoft. Apple reorganiseerde het afgelopen jaar zijn AI-structuur flink. Zo vertrok AI-topman John Giannandrea eind 2025, en zijn adviestermijn liep begin april definitief ten einde. Apple sloot eerder een meerjarige deal met Google waarbij Gemini-modellen als basis dienen voor nieuwe AI-functies in Siri. Begin juni is het weer tijd voor het WDC, waar onder andere de vernieuwde Siri wordt verwacht.