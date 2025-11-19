DealHub neemt Subskribe over voor alomvattend abonnementbeheer

DealHub.io kondigt de overname aan van Subskribe, een platform voor abonnementbeheer en facturering. De gecombineerde oplossing moet bedrijven helpen om verschillende verkoopstrategieën en prijsmodellen te ondersteunen, van self-service tot consumption-based pricing.

Bedrijven worstelen volgens DealHub met verschillende verkoopmodellen. Sales-led growth (SLG), product-led growth (PLG) en consumption-based pricing vereisen elk hun eigen aanpak. DealHub wil met de Subskribe-integratie één platform bieden dat alle strategieën ondersteunt.

CEO Eyal Elbahary ziet de acquisitie als een belangrijke stap. “Het Subskribe-team heeft één van de meest geavanceerde facturering- en omzet-oplossingen voor het AI-tijdperk gebouwd.” Het team achter Subskribe hielp eerder bij het opzetten van abonnementsbeheer bij Zuora.

Het platform combineert nu CPQ-functionaliteit met subscription management en consumption metering. Bedrijven krijgen één databron voor hun gehele revenue-proces, van CRM tot ERP.

Financiële nauwkeurigheid en compliance

De oplossing richt zich vooral op financiële teams. CFO’s en CRO’s krijgen realtime inzicht in jaarlijks terugekerende omzet, het afhaken van klanten (churn) en vooruitzichten. Het systeem ondersteunt verschillende prijsmodellen: abonnementen, bundels en abonnementen gebaseerd op gebruik of milestones.

Belangrijk is de automatische compliance die DealHub en Subskribe met zich meebrengen, onder meer van ASC 606 en IFRS 15. De geautomatiseerde revenue recognition zorgt voor audit trails en SOX-vriendelijke controles. Dit ontlast financiële afdelingen die vaak handmatig met verschillende systemen werken en het overzicht gauw verliezen.

Voor SaaS- en AI-bedrijven is accurate metering van gebruik cruciaal. De Subskribe-technologie meet AI-gebruik en consumption-based pricing nauwkeurig. Dit wordt steeds belangrijker nu meer bedrijven overstappen op dit model.

Praktische voordelen

De integratie moet de versnippering van deze financiële data tegengaan. Eén productcatalogus geldt voor het hele bedrijf. Dit voorkomt fouten en zorgt voor snellere implementatie van nieuwe prijsmodellen.

Dashboards tonen live data over omzet en klantengedrag. Bedrijven kunnen sneller reageren op marktontwikkelingen. De self-service portal maakt het voor klanten mogelijk om zelf abonnementen aan te passen.

DealHub heeft nu ruim 37.000 klanten wereldwijd. De verwachting is dat vooral groeibedrijven die met verschillende verkoopmodellen werken, profiteren van de uitgebreide functionaliteit.

