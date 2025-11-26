Beheerder DigiD: We zijn en blijven Nederlands

De overname van clouddienstverlener Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl leidt tot vragen in de Tweede Kamer. Logius, dat DigiD beheert, benadrukt dat de inlogdienst Nederlands blijft en voert een uitgebreid onderzoek uit naar de mogelijke gevolgen voor dienstverlening, beveiliging en privacy. Solvinity levert het platform waar DigiD op draait.

Logius beseft dat de overname vragen oproept bij burgers, bedrijven en overheden. Direct na de bevestiging van de voorgenomen overname is een uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijke impact. De overname van Solvinity is een bedrijfsbeslissing waarbij Logius geen rol heeft gehad.

Algemeen directeur Bert Voorbraak van Logius: “Tegelijkertijd zien we dat technologische aanbieders regelmatig worden overgenomen door grote internationale partijen.” Daarom is direct opgeschaald. Het kabinet onderzoekt de mogelijke operationele, juridische en contractuele gevolgen van de voorgenomen overname, met ondersteuning van de landsadvocaat. Relevante toezichthouders moeten de overname nog goedkeuren. Er zijn eisen gesteld aan de veiligheid en continuïteit van het platform en dat blijft van kracht.

Maatregelen bij onacceptabel risico

Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. “De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar”, aldus Voorbraak.

De aankondiging dat Solvinity wordt overgenomen heeft in Nederland een scherpe discussie losgemaakt over digitale autonomie. Gemeente Amsterdam voelt zich overvallen door de late communicatie over de overname.