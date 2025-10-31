OpenAI en Oracle mikken op 1 gigawatt+ Stargate-datacenter

OpenAI kondigt een nieuwe Stargate-campus aan in Michigan van meer dan 1 gigawatt, als onderdeel van een samenwerking met Oracle. Het totale project omvat nu meer dan 8 gigawatt aan geplande capaciteit en 450 miljard dollar (389 miljard euro) aan investeringen. Dit brengt de doelstelling van 500 miljard dollar binnen bereik.

De uitbreiding past in de doelstelling die OpenAI in januari bekendmaakte. Het bedrijf streeft naar 500 miljard dollar en 10 gigawatt aan capaciteit. “De infrastructuur en de productie die nodig zijn om AI te bevorderen, geven ons een echte kans om het land te herindustrialiseren, en dat zou moeten gebeuren op plekken als Michigan”, aldus OpenAI.

Related Digital ontwikkelt de campus. De bouw start naar verwachting begin 2026 en creëert meer dan 2.500 banen in de bouw. Het project gebruikt een gesloten koelsysteem dat het waterverbruik aanzienlijk vermindert.

Energievoorziening zonder impact op lokale levering

DTE Energy verzorgt de energielevering aan de campus met gebruikmaking van bestaande overtollige transmissiecapaciteit. Hierdoor blijft de lokale energievoorziening onaangetast. Eventuele upgrades die nodig zijn voor de operatie worden door het project zelf gefinancierd, niet door lokale belastingbetalers.

Stargate-locaties in de VS zorgen voor werkgelegenheid en stimuleren investeringen in moderne energie- en industriële systemen. Eerdere Stargate-aankondigingen noemden al Texas, New Mexico, Wisconsin en Ohio als locaties. Deze vestigingen moeten lokale economieën versterken en het Amerikaanse leiderschap in AI bevorderen.

Focus op AI-infrastructuur en maatschappelijke impact

OpenAI wil via Stargate gemeenschappen laten profiteren van zowel de bouw van AI-infrastructuur als de vooruitgang die AI mogelijk maakt. Michigan heeft een rijke geschiedenis op het gebied van techniek en productie. OpenAI ziet de nieuwe campus als een voortzetting van die traditie.

De verwachting is dat AI aanzienlijke voordelen oplevert in sectoren zoals gezondheidszorg en openbare dienstverlening. De bouw van de benodigde infrastructuur creëert onderweg al economische kansen. Stargate moet helpen deze voordelen breed beschikbaar te maken.