ServiceNow breidt securityportfolio uit met overname van Veza

ServiceNow bevestigt eerdere berichten waarin media meldden dat het Veza wilde overnemen. Veza is een Amerikaanse specialist in identity security. ServiceNow meldt de voorgenomen deal zonder financiële details bekend te maken. Amerikaanse media melden dat de waarde volgens bronnen boven de 1 miljard dollar zou kunnen uitkomen.

Met de overname richt ServiceNow zich nadrukkelijk op identity security, een gebied dat volgens cybersecurityexperts een steeds centralere rol speelt bij datalekken. Organisaties beheren tegenwoordig een groeiende mengelmoes van menselijke accounts, machine-identiteiten, SaaS-applicaties en, steeds vaker, autonome AI-agents. Daarmee wordt het inzichtelijk houden van wie toegang heeft tot welke gegevens of systemen een complexer vraagstuk dan voorheen.

Veza werd in 2020 opgericht en ontwikkelde een platform dat toegangsrelaties binnen organisaties in kaart brengt. De kern ervan is de zogeheten Access Graph, een metadatagedreven model dat identiteiten en permissies uit uiteenlopende systemen samenbrengt. Het platform ondersteunt zowel cloudomgevingen als traditionele IT en biedt functionaliteit voor identity governance, waaronder toegangsbeoordelingen, permissiebeheer en lifecycle management. De technologie is ontworpen om te brede rechten, inactieve accounts en foutieve configuraties snel inzichtelijk te maken.

Beheersing van toegangsrechten belangrijker dan ooit

Volgens ServiceNow sluit Veza’s platform aan bij een bredere trend waarin zowel bedrijven als aanvallers gebruikmaken van AI om processen te automatiseren. Daardoor wordt een nauwkeurige beheersing van toegangsrechten belangrijker. ServiceNow stelt dat de technologie van Veza zal worden geïntegreerd in de bestaande Security- en Risk-producten. Daarbij krijgt de AI Control Tower van ServiceNow extra context, zodat beter kan worden bepaald welke acties AI-agents mogen uitvoeren binnen een organisatie.

De integratie moet ook gevolgen hebben voor producten zoals Vulnerability Response, Incident Response en Integrated Risk Management. Door identity-informatie direct te koppelen aan kwetsbaarheden of incidenten kunnen organisaties volgens ServiceNow beter vaststellen welke identiteiten een rol spelen bij een beveiligingsprobleem.

Veza bedient wereldwijd bijna 150 grote ondernemingen in sectoren zoals bankwezen, hospitality en FMCG, en telt circa 230 medewerkers. Het bedrijf haalde eerder minstens 235 miljoen dollar aan investeringen op, met als recente financieringsronde 108 miljoen dollar. Onder de investeerders bevinden zich onder meer NEA, Accel, Google Ventures, Snowflake en JP Morgan.

De overname is nog afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders. Zodra de transactie is afgerond, worden de technologieën van Veza ondergebracht in het securityportfolio van ServiceNow.