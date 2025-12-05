Salesforce ziet AI-agents in cyberweek voor recordomzet zorgen

Salesforce heeft de cijfers van Cyber Week 2025 bekendgemaakt. De periode tussen 25 november en 1 december leverde wereldwijd 336,6 miljard dollar (288,9 miljard euro) aan verkopen op, een stijging van 7 procent. AI-agents speelden een cruciale rol: zij beïnvloedden 20 procent van alle orders via gepersonaliseerde aanbevelingen en klantenservice.

De cijfers zijn gebaseerd op data van meer dan 1,5 miljard shoppers. Cyber Week ontwikkelde zich opnieuw tot een recordperiode voor retailers, ondanks stijgende prijzen wereldwijd. In de Verenigde Staten steeg de omzet met 5 procent naar 79,6 miljard dollar. Black Friday bracht wereldwijd 79 miljard dollar op, terwijl Cyber Monday 53 miljard dollar genereerde.

AI-agents waren volgens Salesforce doorslaggevend in het koopproces. Ze realiseerden samen 67 miljard dollar aan verkopen door gepersonaliseerde productaanbevelingen en conversational customer service. Retailers die Agentforce 360 en eigen branded agents gebruikten, zagen hun verkopen 32 procent sneller groeien dan retailers zonder deze technologie.

Customer service draaide overuren

Buiten aankopen speelden AI-agents een belangrijke rol in klantenservice. Agentic klantenservicegesprekken stegen met 55 procent vergeleken met de week ervoor. Het aantal agent-acties, zoals het bijwerken van bezorgadressen en het starten van retouren, nam toe met 70 procent. Dit ontlastte serviceteams en verlaagde operationele kosten.

Agentforce Commerce verwerkte 61 miljoen orders op digitale storefronts. Het Order Management System verwerkte 76 procent meer orders, terwijl Agentforce Marketing 56,3 miljard marketingberichten verstuurde.

Mobiel blijft domineren

Mobiele apparaten waren goed voor 70 procent van de online bestellingen, zowel wereldwijd als in de VS. Mobile wallets groeiden als betaalmethode naar 27 procent van alle mondiale orders. Social media wordt een belangrijk startpunt voor shoppers: 15 procent van het wereldwijde digitale verkeer naar retailsites kwam via sociale kanalen. TikTok groeide met 55 procent jaar-op-jaar en dreef 9 procent van het wereldwijde sociale verkeer aan.

De gemiddelde verkoopprijs tijdens Cyber Week steeg met 6 procent jaar-op-jaar. Toch lieten consumenten zich niet afschrikken door prijsstijgingen. Het aantal bestellingen groeide wereldwijd met 2 procent en in de VS met 1 procent.

