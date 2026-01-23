MuleSoft Agent Fabric detecteert nu agents, waar ze zich ook bevinden

Salesforce breidt MuleSoft Agent Fabric uit met geautomatiseerde detectie voor AI-agents. Hiermee moet het de ‘sprawl’ van agents in IT-stacks aanpakken. De update omvat Agent Scanners die automatisch agents detecteren en catalogiseren in Salesforce Agentforce, Amazon Bedrock, Google Cloud’s Vertex AI en andere platforms. Met deze stap wil Salesforce van Agent Fabric de ‘single source of truth’ voor agentische AI maken.

Volgens de cijfers van IDC die Salesforce aanhaalt, zal het aantal actief ingezette AI-agents wereldwijd tegen 2029 naar verwachting meer dan 1 miljard bedragen. Het is een veertigvoudige toename ten opzichte van 2025. Deze explosieve groei zorgt voor een nieuwe uitdaging: de wildgroei van agents, ofwel ‘agent sprawl’. Gespecialiseerde AI-agents worden ingezet in teams, functies en platforms zonder voldoende visibility en governance, wat risico’s met zich meebrengt voor shadow AI.

De verbeteringen die vandaag aan MuleSoft Agent Fabric zijn aangebracht, hebben tot doel dit gefragmenteerde landschap om te vormen tot een beheerd agent-netwerk. Het belangrijkste onderdeel is Agent Scanners, dat AI-agents automatisch detecteert en catalogiseert. Deze scanners bieden de mogelijkheid om agents te vinden in Salesforce Agentforce, Amazon Bedrock, Google Cloud’s Vertex AI en andere platforms. Voor Model Context Protocol (MCP)-servers en aangepaste agents vereenvoudigen extra registratiemogelijkheden de onboarding.

Geautomatiseerde detectie vervangt handmatige tracking

Agent Scanners maken volgens Salesforce handmatige audits van cloudomgevingen overbodig. In plaats van dat AI-engineers platforms doorzoeken naar agents die zijn gebouwd voor voorraad-, logistiek- en klantenserviceteams, lokaliseren scanners automatisch assets zoals een forecasting agent in Vertex AI en registreren deze naast een Agentforce-klantenservice-agent. Volgens Salesforce is er geen handmatige data-invoer, geen ‘visibility gaps’ en dus geen verrassingen.

De scanners patrouilleren continu in gekoppelde ecosystemen zoals Salesforce Agentforce, Amazon Bedrock en Google Cloud’s Vertex AI. Ze identificeren binnen enkele minuten actieve agents, sporen nieuwe of bijgewerkte agents op, lokaliseren hun endpoints en begrijpen hun beoogde functies. Agent Scanners gaan verder dan detectie op oppervlakkig niveau en halen diepgaande metadata op, waaronder specifieke mogelijkheden (zoals het doorzoeken van databases of het verwerken van terugbetalingen), de grote taalmodellen die de agents aandrijven en toegankelijke gegevensrechten, indien beschikbaar. Deze metadata wordt genormaliseerd en toegewezen aan de standaard agent-to-agent (A2A) protocolkaartspecificaties van Google Cloud.

“De meest succesvolle organisaties van het komende decennium zullen die zijn die de volledige diversiteit van het multicloud AI-landschap benutten”, aldus Andrew Comstock, SVP & GM, MuleSoft, Salesforce. De uitgebreide mogelijkheden van MuleSoft Agent Fabric bieden de vrijheid om op elk platform te innoveren, terwijl de uniforme zichtbaarheid en controle die nodig zijn om op te schalen, behouden blijven.

Alles wat wordt ontdekt, wordt continu gesynchroniseerd met MuleSoft Agent Registry, een centrale catalogus waar agents, MCP-servers en AI-tools kunnen worden geregistreerd en vindbaar gemaakt. Deze altijd actieve aanpak vervangt verouderde spreadsheets en zorgt ervoor dat beveiligingsteams toegang hebben tot realtime gegevens in plaats van verouderde momentopnames.

Meer dan alleen grote platforms

Automatische detectie bij MuleSoft is niet beperkt tot de grote platforms. MuleSoft Agent Fabric biedt flexibele registratie voor zelfontwikkelde agents en MCP-servers via URL, plus een samengestelde lijst van openbare MCP-servers uit het officiële MCP-register. Dit zorgt ervoor dat geen enkel AI-middel achterblijft.

Door agents en tools samen te brengen, worden optimalisatie en controle mogelijk. MuleSoft Agent Visualizer biedt een overzicht van de volledige AI-voetafdruk met geavanceerde filter- en zoekmogelijkheden. Organisaties kunnen met slechts een paar klikken elke agent zien die op Amazon Bedrock draait versus Google Cloud’s Vertex AI.

MuleSoft Agent Fabric werd in de aanloop naar Dreamforce 2025 onthuld als een platform voor het beheren, controleren en observeren van AI-agents in bedrijfsecosystemen. Het platform fungeert als een neutrale orchestration-laag die op verschillende platforms werkt, in navolging van het succes van MuleSoft op het gebied van API-beheer. Volgens gegevens uit onderzoek geeft 79 procent van de organisaties aan in 2025 in enige mate gebruik te maken van agentische AI, terwijl 96 procent, oftewel vrijwel alle bedrijven, van plan is het gebruik uit te breiden.

Het platform is gebaseerd op drie kernmogelijkheden. Discover creëert een uniform register voor alle agents, LLM’s en MCP-tools. De Broker zorgt voor de orchestration, ontvangt prompts en bepaalt welke agents en tools moeten worden ingezet. Agent Visualizer biedt visuele kaarten die laten zien hoe agents, systemen en LLM’s met elkaar verbonden zijn en presteren.

