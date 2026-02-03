Airrived introduceert het ‘Agentic OS’, wat houdt het in?

Vanuit stealth-modus verschijnt Airrived, een startup dat het ‘agentic OS’ aan de man brengt. Het platform van Airrived mikt op een vereniging van SecOps, governance, identity management, IT- en bedrijfsprocessen in een enkel AI-gedreven systeem.

Dat is een waslijst aan disciplines, maar die alomvattendheid is precies de doelstelling van Airrived. Het hoopt een ‘operating layer’ te creëren bovenop allerlei IT-componenten, maar niet enkel met kant-en-klare oplossingen. Een agentic OS moet volgens Airrived draaien om het fine-tunen van LLM’s, zogeheten deep-reasoning agents en geörkestreerde intelligentie. Met andere worden: geen vaste playbooks, maar een op maat gemaakte AI-laag die IT-werk in alle soorten en maten wegneemt.

Volgens Airrived zijn AI-tools al aan het fragmenteren. Momenteel gebeurt dat voornamelijk doordat bedrijven bezig zijn met losse AI-copilots en wat de start-up ‘aangeschroefde’ oplossingen noemt. Om toch een planmatige uitrol van AI te hebben zonder te vertrouwen op playbooks, stelt medeoprichter en CEO van Airrived Anurag Gurtu dat bedrijven ‘een nieuwe basis’ nodig hebben voor AI.

Van experimenteren naar standaardiseren

Pilots bewegen naar productie, zo stelt Gartner. Zo’n 40 procent van zakelijke applicaties zouden namelijk tegen eind 2026 taakspecifieke AI-agents bevatten. Maar dat is volgens Shelley Jhuang van Airrived-investeerder Cannage Capital niet genoeg. Zij roemt de ‘composable’ aard van Airrived. Op het gebied van security is Plug and Play Ventures-partner Amit Patel tevens positief. Volgens hem helpt Airrived met het verminderen van handoffs tussen applicaties en personeel. Dat zou het aantal fouten moeten af laten nemen en tot snellere uitvoering van securitywerk leiden.

De financieringsronde van 6,1 miljoen dollar kreeg naast steun van Cannage Capital en Plug and Play Ventures ook bijdragen vanuit Rebellion Ventures en Inner Loop Capital.

Agentic OS, AI OS, AI-uitkijktoren…

De verwoording verschilt per IT-vendor, maar de doelstelling is regelmatig gelijk: het bouwen van een centrale AI-laag. Het beheren van AI-agents kan zo via ServiceNow’s AI Control Tower of MuleSofts Agent Fabric, terwijl VAST DATA vanuit het dataplatform de kans schoon ziet om het “AI OS” te introduceren. Er zijn meerdere wegen naar Rome, zo blijkt. Maar Airrived gaat ervan uit dat er een geheel nieuwe categorie nodig is om een gepokt landschap aan gefragmenteerde AI-agents tegen te gaan.

Het hoeft niet zo te zijn dat één van deze aanpakken het op korte termijn wint van alle andere visies. Het is maar net welke IT-infrastructuur al bestaat en welke applicaties daarbinnen gelden als de feitelijke bestuurslaag. Securityteams hebben mogelijk oog voor een oplossing zoals die van Airrived om hun bestaande oplossingen te koppelen, terwijl afdelingen gericht op dienstlevering en klantcontact eerder naar de applicaties kijken die zij dagelijks gebruiken.