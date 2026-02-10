Databricks toont hoe AI het SaaS-model versterkt

De opkomst van generatieve AI wordt vaak gezien als een existentiële bedreiging voor het SaaS-model. Interfaces zouden verdwijnen, software zou vervagen en bestaande spelers zouden irrelevant worden. Nieuwe cijfers van Databricks schetsen echter een ander beeld. In plaats van SaaS te ondermijnen, lijkt AI het gebruik ervan juist te vergroten.

Databricks meldde deze week een omzet-run rate van 5,4 miljard dollar, een groei van 65 procent op jaarbasis. Meer dan een kwart daarvan komt inmiddels uit AI-gerelateerde producten. Voor het bedrijf is dat een belangrijk signaal in een debat dat volgens CEO Ali Ghodsi (foto) te vaak wordt gedomineerd door doemdenken. Waar sommigen voorspellen dat AI SaaS overbodig maakt, meldt hij, in gesprek met TechCrunch, dat AI bestaande platforms intensiever laat benutten.

Volgens Ghodsi vervangen organisaties hun kernsystemen niet zomaar. Wat wel verandert, is de manier waarop mensen met software werken. De klassieke SaaS-interface met menu’s, dashboards en vaste workflows maakt geleidelijk plaats voor interactie via natuurlijke taal. De onderliggende systemen blijven bestaan, maar verdwijnen meer naar de achtergrond.

Databricks speelt hierop in met AI-interfaces die bovenop de bestaande data-infrastructuur draaien. Gebruikers kunnen vragen stellen over data zonder kennis van querytalen. Taken waarvoor eerder specialistische rapportages of maatwerkcode nodig waren, worden zo toegankelijk voor een veel grotere groep. Dat leidt volgens het bedrijf direct tot meer gebruik van de SaaS-infrastructuur.

De grootste verschuiving zit niet in de data, maar in de vaardigheden die nodig zijn om software te bedienen. Jarenlang bouwden SaaS-aanbieders hun positie op doordat professionals werden opgeleid in specifieke interfaces. Die opgebouwde expertise fungeerde als bescherming. Zodra taal de interface wordt, verdwijnt die drempel en wordt overstappen eenvoudiger.

Autonoom opererende agents

Dat biedt kansen voor SaaS-bedrijven die AI snel omarmen, maar ook voor nieuwe spelers die hun platforms vanaf het begin rond AI-agents ontwerpen. Databricks probeert beide benaderingen te combineren. Naast het traditionele datawarehouse ontwikkelt het bedrijf databases die zijn afgestemd op autonoom opererende agents. Die producten kennen volgens Databricks een snellere commerciële adoptie dan eerdere platformen in dezelfde fase.

Deze strategie wordt ondersteund door een sterke financiële positie. Databricks rondde onlangs een financieringsronde van 5 miljard dollar af tegen een waardering van 134 miljard dollar en stelde daarnaast een kredietfaciliteit van 2 miljard dollar veilig. Een beursgang staat voorlopig niet gepland. In een onzekere markt kiest het bedrijf voor financiële slagkracht en focus op de lange termijn.

De kernboodschap is helder. AI betekent niet het einde van SaaS, maar wel het einde van SaaS in zijn huidige vorm. Software en data blijven bestaan, maar de interface verschuift van schermen naar taal en agents. Bedrijven die die overgang maken, kunnen profiteren van AI in plaats van erdoor te worden ingehaald.