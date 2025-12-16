Databricks haalt 4 miljard op en bereikt waardering van 134 miljard

Databricks heeft meer dan 4 miljard dollar opgehaald in een Series L-financieringsronde. De waardering komt daarmee uit op 134 miljard dollar, een stijging van 34 procent ten opzichte van drie maanden geleden. Het is de derde grote kapitaalinjectie in minder dan een jaar tijd.

Het bedrijf groeit razendsnel dankzij de AI-revolutie. De combinatie van diepgaande data-inzichten en AI is een voor de hand liggende; Databricks zet er vol op in en denkt zelfs al voorbij alleen AI. De omzet bedraagt inmiddels 4,8 miljard dollar op jaarbasis, een stijging van 55 procent. Daarvan komt meer dan 1 miljard uit AI-producten. Die explosieve groei verklaart waarom investeerders in de rij staan.

CEO Ali Ghodsi zegt dat investeerders dagelijks contact opnamen. “Het was niet zoals twee maanden geleden, maar constant”, vertelt hij aan The Wall Street Journal. De financieringsronde werd geleid door Insight Partners, Fidelity en J.P. Morgan Asset Management. Ook namen Andreessen Horowitz, BlackRock en Thrive Capital deel, meldt TechCrunch.

AI-agents als speerpunt

Het bedrijf investeert door de AI-opmars zwaar in Lakebase, een database voor AI-agents gebaseerd op open source Postgres. Die basis kwam er door de overname van startup Neon voor 1 miljard dollar.

Daarnaast ontwikkelde Databricks Agent Bricks, een platform waarmee bedrijven AI-agents kunnen bouwen die toegang hebben tot hun eigen data. Het bedrijf sloot ook deals van honderden miljoenen met AI-labs Anthropic en OpenAI om hun modellen binnen enterprise-producten aan te bieden. “Bedrijven herontdekken hoe ze intelligente applicaties bouwen”, aldus Ghodsi in een verklaring. “De combinatie van generatieve AI met nieuwe programmeerparadigma’s opent deuren naar compleet nieuwe workloads.”

Maar de concurrentie slaapt niet. Snowflake, Google BigQuery en Teradata vechten om dezelfde klanten. Databricks onderscheidt zich door data-engineering, analytics én AI/ML op één platform te verenigen.

Wereldwijde uitbreiding

Een deel van het nieuwe geld gaat naar uitbreiding. Volgens The Wall Street Journal wil Databricks duizenden banen creëren in Azië, Europa en Latijns-Amerika. Ook komt er meer budget voor AI-onderzoekers. Het personeelsbestand groeit dit jaar naar bijna 12.000 medewerkers.

Series L-rondes zijn zeldzaam, merkt TechCrunch op, maar Databricks blijft succesvol venture capital aantrekken. Vorig jaar haalde het bedrijf nog 60 miljard dollar waardering. Die sprong naar 100 miljard en nu dus 134 miljard laat zien hoeveel vertrouwen er in het bedrijf zit. Een beursgang lijkt voorlopig niet nodig als je zonder publieke controle miljarden kunt ophalen.