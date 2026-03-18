Alibaba schroeft AI-tarieven 34 procent op door stijgende vraag

Alibaba verhoogt de prijzen van zijn AI-diensten en chips aanzienlijk, in een poging om beter te profiteren van de snel groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie. De prijsstijgingen lopen op tot ruim een derde, afhankelijk van het product. Daarmee volgt het Chinese technologieconcern een bredere trend binnen de sector, waarin grote spelers hun investeringen in AI proberen terug te verdienen.

Dat schrijft Bloomberg. De prijsaanpassingen gelden onder meer voor Alibaba’s eigen AI-chips en cloudopslagdiensten. Vooral de opslagoplossingen in de cloud worden fors duurder. Beleggers reageerden positief op het nieuws: het aandeel van het bedrijf liet in Hongkong een duidelijke stijging zien.

De verhogingen komen op een moment dat Alibaba zijn strategie rond AI heeft aangescherpt. Het bedrijf heeft recent een reorganisatie doorgevoerd om sterker in te zetten op commerciële toepassingen van kunstmatige intelligentie. Daarbij introduceerde het nieuwe producten en diensten, waaronder AI-oplossingen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren voor bedrijven.

Alibaba staat niet alleen in deze koerswijziging. Ook andere grote technologiebedrijven zoeken naar manieren om meer inkomsten uit AI te genereren. De enorme investeringen in deze technologie roepen steeds vaker de vraag op wanneer ze daadwerkelijk winstgevend worden. Concurrenten als Tencent en Baidu hebben eveneens prijsverhogingen aangekondigd voor hun AI-producten, terwijl ook Amerikaanse partijen zoals Google hun tarieven herzien.

Strijd om AI-leiderschap verhevigt in China

Binnen China neemt de concurrentie ondertussen toe. Tencent weet terrein te winnen, met name op het gebied van zogenoemde agent-based AI, systemen die zelfstandig complexe taken uitvoeren. Door de integratie van dergelijke technologie in populaire platforms zoals WeChat beschikt Tencent over een sterke uitgangspositie om deze toepassingen snel naar een groot publiek te brengen.

Alibaba probeert die achterstand in te lopen door fors te investeren. Het bedrijf heeft tientallen miljarden dollars gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van AI en de benodigde infrastructuur. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om technologische vooruitgang om te zetten in een dominante marktpositie. Recente personeelswisselingen binnen het AI-team onderstrepen dat de strategie nog volop in ontwikkeling is.

Ook de vraag naar hardware speelt een belangrijke rol. De productie van gespecialiseerde AI-chips wordt opgevoerd om aan de groeiende behoefte te voldoen. Tegelijkertijd zorgen geopolitieke spanningen en exportbeperkingen ervoor dat Chinese bedrijven steeds vaker kiezen voor binnenlandse alternatieven. Analisten verwachten dat deze trend zich doorzet, mede om afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verkleinen.