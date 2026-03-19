Thinkwise wil Belgische legacy-markt bedienen

Het Nederlandse softwarebedrijf Thinkwise zet zijn eerste stappen op de Belgische markt. Met die uitbreiding wil het bedrijf inspelen op de vraag naar alternatieven voor het vervangen van verouderde, bedrijfskritische applicaties, die in veel organisaties nog altijd een centrale rol spelen.

Waar bedrijven traditioneel kiezen voor standaard SaaS-oplossingen en hun processen aanpassen aan nieuwe software, positioneert Thinkwise zich anders. Het bedrijf richt zich op het moderniseren van bestaande applicaties, waarbij de oorspronkelijke processen en businesslogica behouden blijven. Tegelijkertijd wordt de onderliggende IT-architectuur vernieuwd, zodat deze beter aansluit op hedendaagse eisen.

Volgens Thinkwise kan deze aanpak moderniseringstrajecten aanzienlijk versnellen. Het platform van het bedrijf maakt gebruik van AI om bestaande software grotendeels automatisch om te zetten. Daarbij blijven data, functionaliteit en logica behouden. De eigen technologie, die intern wordt aangeduid als een AI-gestuurde ‘upcycler’, automatiseert naar eigen zeggen een groot deel van het proces, waarna resterende onderdelen gericht worden aangevuld.

De focus ligt op organisaties die afhankelijk zijn van maatwerksoftware in sectoren als logistiek, agri-food, leasing en retail- en groothandel. In die sectoren zijn systemen vaak over langere tijd opgebouwd en moeilijk te vervangen zonder impact op de bedrijfsvoering.

Kansen voor modernisering zonder procesaanpassing

Volgens het bedrijf vertoont de Belgische markt sterke overeenkomsten met de Nederlandse. In beide landen draaien veel organisaties op maatwerkapplicaties die in de loop der jaren cruciaal zijn geworden. Tegelijkertijd ontbreekt volgens het bedrijf vaak een oplossing waarbij deze systemen gemoderniseerd kunnen worden zonder ingrijpende veranderingen in processen. Thinkwise stelt dat juist daar ruimte ligt voor zijn aanpak.

De uitbreiding wordt ondersteund vanuit het Nederlandse team en in samenwerking met lokale partners. Daarmee wil het bedrijf dichter bij Belgische klanten opereren en de implementatie van projecten lokaal begeleiden.

Voor de komende jaren zet Thinkwise in op het opbouwen van een positie in België. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking met partners en het begeleiden van organisaties bij het vernieuwen van hun applicatielandschap, zonder dat bestaande werkwijzen fundamenteel hoeven te veranderen.