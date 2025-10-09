Google investeert 5 miljard extra in Belgisch datacenter

Google kondigt een extra investering van €5 miljard aan voor de uitbreiding van zijn cloud- en AI-infrastructuur in België. De investering, uitgesmeerd over twee jaar, omvat expansie van datacenters in Saint-Ghislain en 300 nieuwe voltijdse banen.

Met deze investering richt de Amerikaanse techreus zich vooral op het versterken van zijn Belgische basis voor cloud computing en artificial intelligence. Het datacenter in Saint-Ghislain, operationeel sinds 2010, krijgt een aanzienlijke uitbreiding om aan de groeiende vraag naar AI-diensten in Europa te voldoen.

Investeringen in menselijk kapitaal

Naast infrastructuur investeert Google ook in de Belgische bevolking. Het bedrijf financiert gratis AI-training voor laaggeschoolde werknemers via non-profitorganisaties. Dit initiatief moet Belgen helpen om mee te groeien met de AI-gedreven economie.

“Dit is een buitengewone tijd voor Europese innovatie en haar digitale en economische toekomst”, aldus Google in de aankondiging. De techgigant positioneert België als een strategische hub voor zijn Europese AI-ambities.

Duurzame energie als fundament

Google heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met energieleveranciers Eneco, Luminus en Renner voor de ontwikkeling van onshore windparken. Deze deals moeten het elektriciteitsnet ondersteunen met schone energie, een cruciaal element voor de energiehongrige AI-infrastructuur.

De focus op hernieuwbare energie past in Google’s bredere duurzaamheidsstrategie. AI-datacenters verbruiken aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit, vooral voor de training en uitvoering van machine learning-modellen.

Belgische regering ziet kansen

Premier Bart De Wever reageert enthousiast op de investering. “De nieuwe investering van Google is een krachtig teken van vertrouwen in België als hub voor digitale innovatie en duurzame groei”, stelt hij.

De premier benadrukt dat de investering niet alleen de economie versterkt, maar ook de energietransitie bevordert. België kan hierdoor zijn rol als leider in Europa’s digitale toekomst verstevigen, volgens De Wever.

