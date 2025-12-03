HPE breidt GreenLake uit met virtualisatie, AI en security

HPE presenteert een reeks innovaties voor zijn GreenLake-platform. Het bedrijf breidt het cloudportfolio uit met nieuwe virtualisatiemogelijkheden, AI-functies en securityoplossingen. Voor organisaties die hun IT-infrastructuur willen moderniseren biedt HPE meer keuze en flexibiliteit.

HPE stelt dat meer dan 80 procent van de organisaties hun workload-strategie aan het heroverwegen is. Onder meer stijgende kosten, veranderingen in licentiemodellen en de groei van hybrid cloud liggen hier aan ten grondslag. HPE introduceerde vorig jaar al zijn eigen virtualisatie alternatief voor VMware-workloads en kiest er nu voor om dat verder uit te bouwen. Met deze oplossingen binnen HPE GreenLake wil het bedrijf de operationele complexiteit verminderen en kosten verlagen.

“Organisaties die moderniseren voor AI, cloud en virtualisatie volgen verschillende paden. Sommigen willen snel naar de markt, anderen richten zich op security en compliance, terwijl velen vooral kijken naar kostenefficiëntie en eenvoud”, zegt Fidelma Russo, executive vice president of hybrid cloud en CTO bij HPE. Met de uitbreiding van HPE GreenLake probeert het bedrijf daar op in te spelen.

HPE Morpheus Software als virtualisatie-alternatief

HPE komt met nieuwe mogelijkheden voor HPE Morpheus Software. Waar HPE vorig jaar nog vooral een alternatief was voor vSphere, probeert het bedrijf nu een volwaardig enterprise-grade alternatief neer te zetten, dat volledig met VMware moet kunnen concurreren. Organisaties die op zoek zijn naar een enterprise-grade alternatief voor VMware-virtualisatie kunnen nu ook HPE overwegen.

HPE Morpheus VM Essentials kan volgens het bedrijf tot 90 procent van de VM-licentiekosten besparen met ondersteuning voor meerdere hypervisors en self-service cloud-functionaliteit. Deze oplossing is sinds begin dit jaar beschikbaar, maar nu gaat HPE nog een paar stappen verder.

Software Defined Networking en microsegmentatie

De nieuwe uitbreidingen en innovaties omvatten zero-trust security met software-defined networking, hiervoor gebruikt HPE Juniper Networking-technologie. Deze software defined networking-technologie biedt micro-segmentatie en multi-layer security voor virtual machines. Dit komt beschikbaar in zowel HPE Morpheus VM Essentials als Enterprise. Ook integreert HPE Juniper’s Apstra Data Center Director voor geautomatiseerde switchconfiguratie en naadloze connectiviteit tussen VM’s en hosts.

Ook op het gebied van business continuity introduceert HPE stretched cluster-technologie met synchrone replicatie voor VM’s. Dit biedt de mogelijkheid om automatische failovers te doen tussen geografisch gescheiden locaties met HPE Alletra Peer Persistence. Organisaties die near-zero downtime nodig hebben, krijgen hiermee een oplossing die kritieke applicaties draaiende houdt, zelfs als een datacenter of storage-systeem volledig uitvalt.

De overname van Juniper Networks is pas enkele maanden geleden afgerond. HPE is druk bezig met het implementeren van Juniper-technologie in bestaande HPE-oplossingen. Het doet nu aankondigingen maar de beschikbaarheid laat nog even op zich wachten. Voor software-defined networking en stretched clusters moet men geduld hebben tot Q2 2026. Hetzelfde geldt voor de HPE Juniper Networking’s Apstra Data Center Director.

Kubernetes en VM’s naast elkaar

Tot slot biedt HPE Morpheus Enterprise Software nu volledige ondersteuning voor Kubernetes en gecontaineriseerde workloads bovenop de HVM hypervisor. Klanten kunnen nu binnen dezelfde omgeving zowel moderne cloud-native applicaties draaien als VM’s. De ondersteuning voor Kubernetes is enkel beschikbaar in de enterprise editie en niet in de VM Essentials editie. Wel is ondersteuning voor Kubernetes per direct beschikbaar voor bestaande en nieuwe klanten zonder additionele kosten.

AI-innovaties met NVIDIA

De HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence Nodes gaan het NVIDIA AI Data Platform-referentieontwerp gebruiken om een actieve datalaag te creëren die informatie in real-time verrijkt voor AI-workloads. HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence-node wordt beschikbaar in januari 2026.

HPE Private Cloud AI krijgt NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU’s in elke configuratie. In air-gapped omgevingen komt er STIG-geharde en FIPS-enabled NVIDIA AI Enterprise-software beschikbaar. Ook voegt HPE eigen software tools toe om het werken met AI-workloads te vereenvoudigen.

Verbeteringen GreenLake-platform

HPE GreenLake wordt verder uitgebreid met de beschikbaarheid van CloudPhysics Plus, Cloud Commit en een verbeterde GreenLake Marketplace. Deze verbeteringen moeten het beheer van hybrid cloud-omgevingen vereenvoudigen en de zichtbaarheid voor partners vergroten. Klanten kunnen met deze tools volledig inzicht krijgen in de totale bedrijfskosten en die effectief verlagen. Dit is mogelijk met nieuwe manieren om te plannen, hardware en software aan te schaffen via GreenLake.

CloudPhysics Plus wordt medio 2026 algemeen beschikbaar, Cloud Commit is per direct beschikbaar. De verbeterde GreenLake Marketplace is vanaf vandaag beschikbaar op HPE.com en via het GreenLake-platform vanaf januari 2026.

Tot slot zien we enkele kleine uitbreidingen die al langer in de pipeline zitten. Integratie van HPE Zerto in Morpheus Software voor continues data protection. Ook Veeam biedt nu ondersteuning voor Morpheus Software om VM’s te backuppen.

