Pure Storage breidt Enterprise Data Cloud verder uit

Pure Storage kondigt een reeks updates aan die organisaties in staat moeten stellen om AI-workloads en traditionele enterprise-applicaties beter en sneller uit te rollen. Het bedrijf wil hiermee data mobieler maken en organisaties meer controle geven over hun data, ongeacht waar deze zich bevindt.

Eerder dit jaar schreven we al over de Enterprise Data Cloud. Deze nieuwe architectuur kondigde het bedrijf enkele maanden geleden aan tijdens het jaarlijkse Pure Accelerate-evenement. Je leest er veel meer over via deze link. Vandaag komt het bedrijf met meerdere updates voor het portfolio, die vrijwel allemaal gezien kunnen worden als updates van het Enterprise Data Cloud-verhaal.

De grootste update van vandaag is voor een deel vooral een cosmetische. Pure komt namelijk met de Pure Storage Cloud. Dat is deels een formalisatie van wat het al aanbood, bijvoorbeeld Cloud Block Store (op Azure en AWS) en rondom het migreren van VMware-workloads. Met het duidelijker positioneren van dit aanbod (en wat extra toevoegingen) moet het grote migraties naar de cloud eenvoudiger maken, zonder dat organisaties hun applicaties hoeven aan te passen.

AI-versnelling door hardware en software

Zoals veel leveranciers richt ook Pure Storage zich expliciet op AI-workloads. De Key Value Accelerator krijgt een integratie met NVIDIA Dynamo voor AI Inference. Deze combinatie moet volgens Pure zorgen voor tot twintig keer hogere snelheden op het gebied van AI inferencing. Ook de kosten voor energie kunnen hiermee gedrukt worden. Dat is niet onbelangrijk tegenwoordig.

De aankondigingen van vandaag gaan echter verder dan alleen maar prestatieverbeteringen. Met Purity Deep Reduce introduceert Pure een nieuwe data reduction engine die patronen herkent en gelijkaardige data kan identificeren. Dit moet de efficiëntie verhogen zonder dat de prestaties eronder lijden.

Pure blijft veel aandacht vestigen op controle van data. Zolang organisaties geen volledige controle hebben, gaan onder andere AI-initiatieven niet doen wat ze moeten doen, is het idee. Daarbij maakt het niet zoveel uit waar deze data staat.

Uitbreiding cloudportfolio

Naast Azure breidt Pure Storage ook het aanbod in andere omgevingen uit. FlashArray krijgt nieuwe modellen in de XL- en R5-series, die later dit jaar beschikbaar komen. Deze systemen moeten zowel traditionele enterprise-applicaties als moderne AI-workloads kunnen ondersteunen.

Als we het hebben over nieuwe modellen, valt in eerste instantie vooral de FlashArray//XL 190 op. Dit nieuwe model komt algemeen beschikbaar in Q4 van FY26, Daarnaast zijn de FlashArray//X R5 en FlashArray//C R5 vanaf nu algemeen beschikbaar.

AI Copilot wordt uitgebreid

Pure Storage bouwt verder aan zijn AI Copilot-functionaliteit, die de beheeromgeving toegankelijker moet maken. De uitbreiding naar Portworx betekent dat gebruikers hun Kubernetes-clusters op dezelfde manier kunnen bevragen als FlashArray-systemen.

Een interessante ontwikkeling is de integratie met Model Context Protocol (MCP)-servers. Deze functionaliteit komt eind 2025 beschikbaar en moet IT-teams in staat stellen om problemen op te lossen zonder diepgaande technische kennis. Het systeem kan automatisch foutpatronen zoeken en oplossingen voorstellen via gewone gesprekstaal.

De introductie van Portworx-integratie met Pure Fusion laat zien dat Pure ook moderne containeromgevingen serieus neemt. Organisaties kunnen hiermee Kubernetes en virtuele machines via een enkel platform beheren, wat de complexiteit moet verlagen.

Meer dan alleen marketing

De aankondigingen die Pure Storage vandaag doet zijn een logische volgende stap voor het bedrijf. Het positioneert zich al jaren steeds meer als dataplatform, niet meer ‘slechts’ als hardware-aanbieders. Dat organisaties behoefte hebben aan een steeds uitgebreider dataplatform zoals Pure dat levert, is wat ons betreft niet zozeer de vraag. Of alle bedrijven er ook klaar voor zijn, is een ander verhaal. Veel bedrijven worstelen namelijk nog met basisvraagstukken rondom datakwaliteit en governance. Een geïntegreerd platform kan helpen, maar alleen als de onderliggende processen op orde zijn.

De samenwerking met partijen zoals Microsoft en NVIDIA laat zien dat Pure Storage verder kijkt dan alleen eigen technologie. Dat is sowieso een goede zaak. In een wereld waar interoperabiliteit steeds belangrijker wordt, is dat een verstandige keuze.