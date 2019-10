Cloud Native Computing Foundation adopteert KubeVirt

De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) heeft KubeVirt officieel geadopteerd. KubeVirt is een tool waarmee ontwikkelaars virtuele machines kunnen inrichten, beheren en uitvoeren met Kubernetes. Daardoor wordt de kloof tussen traditionele en cloud-native applicaties overbrugd.

KubeVirt is een open source-project dat een virtual machine management add-on biedt voor Kubernetes, schrijft Devclass. Hoewel Kubernetes uitgeroeid is tot een populaire orchestration engine voor het opereren en beheren van containers, is er ook een groeiende herkenning dat niet alle workloads aangepast kunnen worden om in containers te draaien.

KubeVirt wil tegemoetkomen aan de vraag van ontwikkelaarsteams die Kubernetes willen adopteren, maar nog altijd virtual machine workloads hebben draaien die niet gemakkelijk in containers geplaatst kunnen worden.

Werking

KubeVirt werkt door extra virtualisatie-resource-types toe te voegen aan Kuberentes, via de Custom Resource Definitions API. Via dit mechanisme kunnen de API’s van Kubernetes gebruikt worden om virtual machine resources naast elkaar te managen.

Deze virtualisatie-resource-types zijn op zichzelf echter niet voldoende om virtuele machines te starten. Daar zijn extra controllers en agents nodig, die KubeVirt levert. Deze onderdelen zijn geen onderdeel van Kubernetes zelf, maar draaien naast het Kuberentes cluster.

De tools telt zelf dat het teams die vertrouwen op bestaande virtual machine-gebaseerde workloads in staat stelt om “applicaties snel te containeriseren”. Gevirtualiseerde workloads worden direct in development workflows geplaatst, waardoor teams ze mettertijd kunnen afbreken, terwijl ze nog wel alle overgebleven gevirtualiseerde componenten blijven gebruiken wanneer nodig.

CNCF Sandbox

KubeVirt is nu dus geadopteerd door de CNCF. Specifiek is het toegelaten tot de CNCF Sandbox, wat het beginpunt is van de organisatie voor projecten in een vroeg stadium. Dat betekent ook dat KubeVirt nog verder ontwikkeld moet worden voordat het geaccepteerd wordt als een volwassen project.

Het project heeft echter wel invloedrijke steun dankzij red Hat. Red Hat stelt dat het bijdraagt aan KubeVirt en de software gebruikt in een Technology Preview van Container-native Virtualization-ondersteuning voor het Red Hat OpenShift-platform.