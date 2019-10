Microsoft introduceert draagbare ‘rugged’ Azure Data Box Edge

Microsoft heeft zijn Azure Data Box-familie uitgebreid met een nieuwe robuuste (‘rugged’) versie van het apparaat, die in een rugzak past. Het gaat om de rugged Azure Data Box Edge, waarmee data van en naar Azure verplaatst kan worden.

De Azure Data Box-familie werd in 2018 beschikbaar gemaakt in Europa. Eerder deze maand liet Microsoft weten dat de nieuwe rugged Data Box Edge binnenkort komt en voldoet aan de MIL-STD-810G- MIL-STG-461-standaarden.

De nieuwe Data Box is te gebruiken door “forward-deployed operationele units, grondpatrouilles en vergelijkbare missiesbehoeftes aan de tactische edge”, aldus Microsoft. Het apparaat heeft een accu en is volgens ZDNet lichtgewicht.

FPGA-processor

De rugged variant kan net als de huidige Data Box Edge on premise data analyseren, verwerken en transformeren voor het naar Azure geüpload wordt.

Verder heeft het nieuwe apparaat net als zijn grote broer een on-board field-programmable gate-array (FPGA) processor voor het versnellen van machine learning. Daarmee moeten militaire operaties en andere applicaties waarbij snelheid belangrijk is goed ondersteund worden.

Concurreren met AWS

De Azure Data Box-familie is ontwikkeld om te concurreren met AWS Snowball. Met de hardware moeten grote hoeveelheden data fysiek naar het datacenter verhuisd worden, mocht een internetverbinding niet voldoen. Het apparaat had al een rugged behuizing, maar was dus niet draagbaar.

Het idee is dat klanten een box bestellen, hem volladen en terugsturen naar Microsoft. Microsoft plaatst de data vervolgens in de cloud en wist de hardware. De originele Data Box uit 2018 had 100 TB aan opslagcapaciteit en werd beschermd met 256-bit AES-encryptie.

Snowball van AWS was in het verleden voornamelijk bedoeld om grote hoeveelheden data van een lokaal datacenter over te zetten naar AWS. Snowball doet dus hetzelfde als de Azure Data Box, maar ondersteunt ook verschillende EC2-instances. Daarmee wil het bedrijf computerkracht beschikbaar stellen waar het tijdelijk nodig is.