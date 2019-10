IFS wil bredere markt aanboren met overname Astea International

IFS heeft aangekondigd dat het software-bedrijf Astea International heeft overgenomen voor een onbekend bedrag. Na de acquisitie moet het bedrijf meer klanten kunnen bedienen in meer markten.

Astea International is een wereldwijde aanbieder van software-oplossingen die in alle benodigdheden voorzien voor service lifecycle management. Het heeft onder meer oplossingen voor klantmanagement, depot-reparaties, management van assets en management van het mobiele personeelsbestand.

IFS levert vergelijkbare diensten, waardoor de bedrijven goed op elkaar aansluiten.

Groei bij IFS

IFS heeft naar eigen zeggen al een flinke groei door gemaakt. Zo nam de omzet uit licenties toe met 119 procent tijdens het fiscale jaar 2019. “Door samen te gaan met Astea International, breidt IFS zijn wereldwijde voetafdruk uit voorbij de 10.000 klanten wereldwijd”, aldus het bedrijf in een verklaring.

IFS verwacht dat zijn omzet uit Field Service Management (FSM) licenties in 2020 meer dan 40 procent groeit. Ongeveer 80 procent daarvan moet bovendien terugkeren. Dit heeft te maken met dat de twee bedrijven samen een sterkere positie moeten krijgen om hun voordeel te doen met grote industrietrends als servitization, om zo meer klanten van waarde te voorzien.

“Beide organisaties, onze klanten, partners en werknemers gaan hun voordeel doen met onze gezamenlijke domeinexpertise”, aldus IFS-CEO Darren Roos. “Met deze acquisitie gaan we de meest aantrekkelijke FSM-aanbieding in de industrie ontwikkelen”, aldus Roos.

Tweede overname

IFS-moederbedrijf EQT Partners nam in juli dit jaar ook ERP-aanbieder Acumatica over. Acumatica is een cloud-native ERP-verkoper gericht op mkb’ers. Volgens Roos zagen hij en zijn team een grote hoeveelheid ‘synergy’ met Acumatica als bedrijf. De twee ondernemingen hebben gedeelde interesses: ze zitten in de middenmarkt, en dan met name in de field service.

Roos stelt dan ook dat EQT Partners en Acumatica elkaar goed aanvullen, omdat IFS zich op enterprises richt en Acumatica op mkb’ers. Acumatica is echter niet samengegaan met EQT Partners, maar blijft als onafhankelijke partij actief.