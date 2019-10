IFS lanceert werk- en branchegerichte applicatie-architectuur

IFS heeft onlangs een eerste blauwdruk van zijn nieuwe applicatie-architectuur gepresenteerd. Kern van deze architectuur is dat het nieuwe technologie moet leveren die specifiek aan de werk- en branchebehoeften van enterprises voldoet.

Met de nieuwe aanpak, kunnen klanten van de enterprise softwareleverancier straks met behulp van nieuwe technologie beter en sneller hun organisaties optimaliseren en automatiseren. Hierbij staat, volgens IFS, gericht handelen op basis van voorspellende inzichten centraal. Daarnaast is de nieuwe architectuur zo ontworpen dat klanten hun processen versnellen, makkelijker kunnen op- en afschalen en uiteindelijk ook meer keuze hebben welke technologieën ze hiervoor inzetten.

Tijdens het ontwikkelproces van de nieuwe architectuur werd daarom gebruikgemaakt van model gestuurde declaratieve softwareontwikkeling, de intuïtieve IFS Aurena-gebruikerservaring (UX) en native API-mogelijkheden. Met deze technologie verwacht de softwareleverancier dat het zelf en zijn ecosysteem in een hoog tempo kunnen innoveren en zo klanten sneller met nieuwe functionaliteit kunnen bedienen.

Integratie voor cloud en on-premise

Concreet gaat het hierbij bij om het integreren van technologie als het IoT, augmented en mixed reality (AR/MR), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. De architectuur is hiervoor ontwikkeld voor zowel cloud- als on-premise-omgevingen. Speciale aandacht is daarbij gegeven aan containertechnologie en de container-orkestratie-tool Kubernetes.

Volgens IFS moet de inzet van deze tools het mogelijk maken dat zogeheten hyper-scale-prestaties in cloudomgevingen worden uitgevoerd, maar dat tegelijkertijd applicaties en data tussen deze cloudomgevingen en on-premise-omgevingen kunnen worden overgedragen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk op diverse oplossingen en toepassingen als AI, machine learning en Robotic Process Automation (RPA) met de diverse oplossingen in het IFS-portfolio te koppelen.

Tipje van de sluier

Inmiddels heeft de softwareleverancier al een tipje van de sluier opgelicht van de eerste toekomstige technologische oplossingen en toepassingen die op basis van de nieuwe architectuur beschikbaar komen.

Het gaat hierbij onder meer om technologie als digital twins en assetmonitoring, het in realtime voorspellen van onderhoudsplanning en door AR/MR gestuurde ondersteuning op afstand voor service- en onderhoudsscenario’s.