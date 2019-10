Adobe voorziet Experience Platform van nieuwe AI- en data-tools

Het kan voor bedrijven lastig zijn om de aandacht van potentiële klanten te krijgen, aangezien ze op dit punt met diverse rivalen moeten concurreren. Het Experience Platform van Adobe moet daarbij helpen, onder meer aan de hand van drie nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)- en data-tools.

Het Experience Platform van Adobe werd in maart dit jaar algemeen beschikbaar gemaakt. Met het platform kunnen bijvoorbeeld marketing-teams data verzamelen over het publiek dat ze willen bereiken, en het zo beter leren begrijpen.

Teams leren bijvoorbeeld het gedrag van klanten en hun behoeften kennen door dit in kaart te brengen. Om dit mogelijk te maken, wordt het platform aangestuurd door een AI genaamd Sensei.

Data Science Workspace

Nu komen er nieuwe tools bij om het werk van marketing-teams te vereenvoudigen, laat Adobe in een aankondiging weten. Twee van die tools zijn onderdeel van Data Science Workspace, dat werd aangekondigd toen het Experience Platform algemeen beschikbaar werd gemaakt. In de Data Science Workspace worden AI en machine learning gecombineerd om het publiek beter te kunnen begrijpen.

Data Science Workspace krijgt onder meer een tool genaamd Product Recommendations. Deze tool gebruikt machine learning om de historische interacties van een klant met producten te analyseren, waarna er een gepersonaliseerde lijst aan aanbevelingen gemaakt wordt. Koopt een klant een tablet, dan ziet diegene daarna bijvoorbeeld suggesties voor bijbehorende bluetooth toetsenborden.

Een tweede nieuwe tool is Retail Sales Forecasting. Ook deze tool verzamelt historische data, maar gebruikt het om verkooptrends te voorspellen. Daardoor kunnen verkopers zich beter voorbereiden op bijvoorbeeld de feestdagen, en plannen welke prijzen producten moeten krijgen om verkoopdoelen te behalen.

People Based Destinations

De derde nieuwe tool zit in Adobe Audience Manager en heet People Based Destinations. Deze tool moet het mogelijk maken om sociale gegevens samen te brengen met andere databronnen. Volgens Adobe zelf is die data nu namelijk vaak gefragmenteerd en lastig te combineren in een enkel profiel.

Met People Based Destinations kunnen bedrijven de gefragmenteerde data samenbrengen en zo zo gepersonaliseerde promoties maken voor social media-gebruikers.