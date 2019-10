LinkedIn lead gen-formulieren gratis beschikbaar op HubSpot CRM

HubSpot laat aan Techzine weten dat gebruikers van hun platform vanaf nu gratis lead gen-formulieren voor LinkedIn kunnen creëren. De functie wordt onderdeel van de gratis HubSpot advertentietool.

Met lead gen-formulieren voor LinkedIn kunnen marketeers volgens HubSpot “kwalitatieve leads verzamelen uit hun advertenties op LinkedIn, door ingevulde formulieren vooraf via het verbonden HubSpot-platform klaar te zetten”. De intentie achter deze tool is om gerichte advertenties te gebruiken, in plaats van advertenties die gebruikers vaak irritant vinden. De formulieren moeten marketeers helpen om “journey-based” strategieën te gebruiken, wat betekent dat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die relevant en behulpzaam zijn.

“Advertenties kunnen opdringerig, irrelevant en volledig ineffectief zijn. (…) Door de advertentiestrategie in een CRM onder te brengen en het conversietraject te integreren in LinkedIn, waar de doelgroep zich bevindt, wordt het mogelijk om een betere advertentie-ervaring te leveren aan de doelgroep,” zegt Meghan Keaney Anderson, VP marketing bij HubSpot. “Door HubSpot en LinkedIn samen te gebruiken, kunnen bedrijven het aantal stappen dat kopers moeten doorlopen verminderen.”

Één systeem voor meerdere advertentieplatforms

Gebruikers kunnen met de HubSpot advertentietool hun advertenties allemaal binnen één systeem beheren, wat een beter inzicht in de complete klantbeleving moet bieden. Vanaf nu maken dus ook LinkedIn lead gen-formulieren deel uit van de advertentietool. Automatische synchronisatie van leads die op LinkedIn zijn verzameld is verder nu mogelijk, evenals nauwkeurige rapportage van de ROI (return on investment) van advertentiecampagnes, zodat tijd en geld optimaal kunnen worden ingezet.

De advertentietool van HubSpot geeft verder de mogelijkheid om gerichte doelgroepen uit te bouwen binnen HubSpot CRM. De advertenties voor deze doelgroepen kunnen beheerd worden over verschillende platformen, waaronder LinkedIn, Facebook en Google. Ook kunnen deze advertentieactiviteiten worden gecombineerd met andere marketingactiviteiten, denk bijvoorbeeld aan e-mailmarketing, blogs en automatisering van bepaalde taken.