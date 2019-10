Salesforce Marketing Cloud krijgt nieuwe slimme mailopties

Salesforce heeft zijn Marketing Cloud voorzien van nieuwe mogelijkheden voor e-mail. Daaronder vallen nieuwe intelligentie opties op basis van AI-engine Einstein, evenals mogelijkheden die resulteren uit de overname van startup Rebel vorig jaar.

Einstein is het machine learning-platform van Salesforce, dat voor diverse intelligente opties ingezet wordt. Nu wordt dat platform ook als basis gebruikt voor slimme e-mailopties, schrijft Venturebeat. Zo voegt Salesforce nu Einstein Content Selection toe, een functie die al als preview beschikbaar was. Deze functie beveelt automatisch assets aan op basis van de voorkeuren en het gedrag van de klant, die gebruikt kunnen worden in een e-mail.

Ook nieuw is Einstein Copy Insights. Deze tool gebruikt natural language processing om de meest aantrekkelijke woorden en zinnen te vinden die in het onderwerp van een e-mail, SMS of social media-bericht gebruikt kunnen worden.

Tot slot is er Einstein Messaging Insights. Deze functie vult de andere twee tools aan, door marketeers ervan op de hoogte te stellen als een e-mail het heel erg goed of juist erg slecht doet. Messaging Insights biedt daarbij ook suggesties om de effectiviteit van de mails te verbeteren.

Technologie uit Rebel-overname

Salesforce nam vorig jaar de startup Rebel over. Rebel maakte interactieve e-maildiensten voor bedrijven, waarmee ze hun marketingdiensten kunnen verbeteren. Zo kunnen ontvangers van de e-mails die met Rebel-software gemaakt zijn, recensies schrijven en producten kopen zonder dat ze het bericht moeten verlaten.

Die technologie is nu ondergebracht bij Salesforce, die de tools nu verwerkt voor zijn eigen e-maildiensten. Begin volgend jaar moet een eerste pilot verschijnen van die diensten onder Salesforce, in de vorm van twee nieuwe producten.

Met Email Studio kunnen marketeers straks gepersonaliseerde berichten maken. Journey Builder is een drag-and-drop interface om activiteiten en wachtperiodes te configureren.

Journey templates en testfuncties

Salesforce heeft tot slot twee nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd om de creatie van journey-templates te stimuleren. Met Journey Templates kunnen deze templates in de organisatie gedeeld worden. Einstein verbetert die templates vervolgens, door beter presterende content en tekst aan te bevelen.

Ook zijn er nieuwe functies voor het testen en valideren van deze opties. Die functies identificeren automatisch problemen voordat een campagne gelanceerd wordt. Ook toont het welke delen van een campagne aangepast moeten worden.