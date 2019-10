Salesforce voorziet Financial Services Cloud van nieuwe features

Een hypotheek aanvragen kan eindeloos duren, onder meer omdat dit proces niet gestroomlijnd is. Salesforce wil dat probleem verhelpen met een update voor zijn Financial Services Cloud, dat door onder meer banken gebruikt wordt.

Wie een huis heeft gekocht of een hypotheek heeft aangevraagd, weet dat hier veel data voor nodig is. Die data moet allemaal samengebracht worden, om zo tot de juiste inzichten te komen voor de hypotheekverstrekker.

Dat proces kan behoorlijk lang duren en soms chaotisch aanvoelen. Salesforce stelt zelfs dat het gemiddeld 46 dagen kost om een hypotheek rond te krijgen, meldt ZDNet. Dat proces moet korter en beter gestroomlijnd worden, wat Salesforce probeert te doen met nieuwe update voor zijn Financial Services Cloud.

Begeleid hypotheekproces

Financial Services Cloud bevat voortaan een vooraf gebouwd proces met stapsgewijze acties en aanbevelingen. Daarmee krijgen hypotheekverstrekkers een begeleid proces voor het aanvragen van een hypotheek, waardoor het gehele proces gestroomlijnd wordt.

Dit proces zorgt er namelijk voor dat hypotheekverstrekkers niet langer met de hand relevante data en documentatie over de aanvrager moeten uploaden. Financial Services Cloud bevat bovendien dertien vooraf gebouwde hypotheekobjecten, waarmee het eenvoudiger wordt om informatie over de aanvrager vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan het adres, het inkomen en het werk van de aanvrager.

Die datapunten kunnen bovendien in context met de andere financiële accounts en bredere informatie over de aanvrager getoond worden. Zo heeft de hypotheekverstrekker snel alle informatie die hij nodig heeft.

Processen vereenvoudigen

Salesforce probeert de laatste tijd voor diverse branches processen te vereenvoudigen, door meer overzicht te bieden. Zo gaf het Financial Services Cloud in september nog een update waarmee verzekeraars beter inzicht wil geven in klanten en polishouders. Daardoor worden polishouders op de juiste plaats en tijd betrokken bij het proces.

Verder adresseert Financial Services Cloud ook wat andere optimalisatietaken voor verzekeraars, door gebruik te maken analytics-mogelijkheden van AI-engine Einstein. Nieuw toegevoegde Lightning Flow-templates zorgen er verder voor dat zakelijke regels consistent toegepast worden en inefficiënties verminderd worden.