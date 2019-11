Dropbox breidt Extensions uit met Gmail, Teams en WhatsApp

Dropbox kwam vorig jaar met Extensions, om vanuit Dropbox simpele taken voor andere software uit te voeren. Nu lanceert het een nieuwe reeks Extensions.

Extensions zijn in principe niets meer dan software-plugins van derde partijen. Gebruikers kunnen met die Extensions bijvoorbeeld een digitale handtekening op een PDF zetten of eenvoudige aanpassingen aan een foto doen. Hier is geen aparte app meer voor nodig. De taken kunnen in Dropbox uitgevoerd worden.

Bij de lancering in november vorig jaar verschenen direct Extensions van onder meer Adobe en DocuSign. Nu wordt het aantal beschikbare Extensions verdubbeld met dertien nieuwe versies, schrijft Engadget.

Workplace en Gmail

De nieuwe Extensions omvatten onder meer Gmail, Workplace by Facebook, Microsoft Teams, Outlook, WhatsApp en Line Works. Met deze plugins is het mogelijk om bestanden toe te voegen aan berichten.

Ook komen er Extensions voo Clipchamp en WeVideo, waarmee het mogelijk is om video’s te maken en te publiceren. Met Vimeo kan feedback opgeslagen worden en kunnen video’s gedistribueerd worden. Daarnaast is het mogelijk om media in Canva te laden, voordat het afgeronde werk in Dropbox opgeslagen wordt.

Ook heeft Dropbox een Extension gemaakt voor FreshBooks. Met deze app is het mogelijk om uitgaven te beheren. Met Notarize is het bovendien mogelijk om bestanden te ondertekenen en te notariseren.

Dropbox als productiviteitshub

De nieuwe Extensions maken duidelijk dat Dropbox dé plek wil worden om te werken. Daarmee gaat het bedrijf voorbij een simpele cloud-opslag en wordt het steeds meer een productiviteitshub.

Het bedrijf heeft de afgelopen maanden dan ook steeds meer integraties beschikbaar gemaakt. Zo zijn er voor het onderwijs integraties opgezet met Klaxoon, Pronto en WeVideo. Gebruikers van G Suite kunnen tegenwoordig documenten, rekenvelden en presentaties aanpassen vanuit Dropbox, en er waren al integraties met onder meer Slack, Zoom en Atlassian.

De bedoeling is dat er volgend jaar ook weer meer Extensions bijkomen. Ook komt er dan ondersteuning voor meer talen. De Extensions die vandaag aangekondigd zijn, zijn per direct beschikbaar.