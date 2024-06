WhatsApp heeft een aantal nieuwe features toegevoegd die gericht zijn op het uitbreiden en verbeteren van videovergaderingen. Nu kan een vergadering maximaal 32 deelnemers bevatten, is het delen van schermen met audio mogelijk en worden actieve sprekers beter ‘uitgelicht’.

WhatsApp breidt de functionaliteit gestaag uit met nieuwe features die gebruikers een betere videocall-ervaring moeten bieden. Hiermee lijkt de messaging-app steeds meer functionaliteit te krijgen die ook de meer bekende platformen bieden, zoals Zoom, Google Meet of Apple Facetime.

Een van de nieuwigheden is het optrekken van het aantal deelnemers voor een videocall naar maximaal 32 deelnemers over meerdere devices. Dit maximale aantal was al mogelijk voor mobiele deelnemers, maar nog niet voor deelnemers met andere devices, zoals Windows- en macOS-gebruikers. Deze devices hadden tot nu toe een maximale deelnemerslimiet van respectievelijk zestien en acht deelnemers. Ook Facetime biedt maximaal 32 gelijktijdige deelnemers, Zoom en Google Meet spannen echter de kroon met ieder maximaal 100 deelnemers in een video call. Verder wordt een actieve spreker in een videogesprek nu ‘uitgelicht’ en vooraan in het scherm gezet.

Daarnaast is de functionaliteit voor het delen van schermen verder verbeterd. Deze feature is nu uitgebreid met audio-ondersteuning. Hiermee kunnen deelnemers bij het delen van hun schermen nu ook audio delen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om gelijktijdig met contacten video’s te bekijken.

MLow-codec komt ook naar WhatsApp

Andere nieuwe functionaliteit voor WhatsApp zit onder de motorkap. Het betreft hier de Meta Low Bitrate (MLow) codec van moederbedrijf Meta. Deze specifieke codec moet de betrouwbaarheid van de videogesprekken verbeteren. Bijvoorbeeld als de eindgebruikers een slechte internetverbinding heeft of een ouder device gebruikt.

De betreffende codec is een upgrade van de eerdere open-source Meta Opus-codec die al in de diverse realtime communicatiediensten van de techgigant is verwerkt. De nu geïntroduceerde MLow-codec moet tot twee keer de audiokwaliteit van Opus bieden, met tien procent meer lagere rekenkrachtcomplexiteit dan de open-source codec.

