WhatsApp maakt het binnenkort mogelijk om deelnemers voor videogesprekken uit te nodigen met URL’s. Daarnaast test de organisatie versleutelde videoconferences met tot 32 deelnemers. Naar verwachting voert het bedrijf de concurrentie op met zakelijke tools als Teams, Zoom en Meet.

Mark Zuckerberg, CEO van moederbedrijf Meta, deelde het nieuws in een bericht op Facebook. “We introduceren deze week ‘Call Links’ op WhatsApp, zodat je met één tik een link kunt delen om een gesprek te starten”, aldus de CEO. “Ook testen we veilig, versleuteld videobellen voor maximaal 32 personen. Wordt vervolgd.”

WhatsApp is een van de populairste communicatietools ter wereld. De app wordt meestal gebruikt voor chat. WhatsApp heeft een aantal videoconferencingtools, maar daarbuiten concurreert de software niet direct met zakelijke platformen als Teams, Zoom en Meet. Daar kan op de korte termijn verandering in komen.

De aankomende ‘Call Links’-functie maakt het mogelijk om meerdere deelnemers via een URL voor een videogesprek uit te nodigen. Het is al langer mogelijk om een videogesprek te starten met de deelnemers van een WhatsApp-groep, maar de Call Links-functie stelt gebruikers in staat om een videogesprek aan te maken zonder een groep te creëren.

Zuckerberg liet weten dat de functie in de komende week wordt uitgerold. Het inplannen van gesprekken is onmogelijk, waardoor platformen als Teams, Zooms en Meet voorlopig geschikter blijven voor zakelijke conferences. Na de uitrol is de functie te vinden in het ‘Calls’-tabblad. Het is op dit moment niet duidelijk of genodigden een WhatsApp-account nodig hebben om aan een gesprek deel te nemen. Website TechCrunch vroeg Meta om een reactie, maar kreeg aanvankelijk geen commentaar.

Zuckerberg voegde toe dat WhatsApp op dit moment tests uitvoert van versleutelde videogesprekken met maximaal 32 deelnemers. Veel bedrijven nemen versleutelde communicatie op in hun securitybeleid. Door versleuteling aan te bieden in grote videoconferences maakt WhatsApp zichzelf aantrekkelijker voor het bedrijfsleven. De releasedatum van de functie werd niet gedeeld.

