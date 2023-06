WhatsApp Business, de zakelijk en betaalde versie van de populaire messagingdienst, heeft de mijlpaal van meer dan 200 miljoen gebruikers bereikt. Dit maakte moederbedrijf Meta bekend. Het introduceert ook nieuwe functionaliteiten voor het platform.

WhatsApp Business is de afgelopen drie jaar gegroeid als kool, geeft Meta aan. Waar er drie jaar geleden nog wereldwijd 50 miljoen eindgebruikers waren, zijn dat er nu meer dan 200 miljoen. De messaging-app geeft niet aan of al deze eindgebruikers daadwerkelijk de dienst gebruiken voor communicatie met klanten.

Geen Facebook-account meer nodig

WhatsApp Business geeft zijn eindgebruikers nu ook meer functionaliteit om makkelijker met klanten in contact te komen. In de eerste plaats is het voor deze gebruikers nu niet meer verplicht eerst een Facebook-account aan te maken, voordat zij via de messagingdienst advertenties voor het Facebook- of Instagram-account advertenties kunnen maken, kopen en publiceren. Alleen een e-mailadres en een vorm van betaling zijn vereist.

Geautomatiseerd berichten versturen

Een tweede nieuwe feature die binnenkort wordt getest, is dat gebruikers van WhatsApp Business straks hun klanten makkelijker gepersonaliseerde berichten kunnen sturen voor afspraakherinneringen, verjaardagsgroeten of updates voor bepaalde uitverkoopacties. In plaats van dit handmatig te doen, kunnen gebruikers dit geautomatiseerd en gepland laten plaatsvinden met behulp van speciale lijsten van (gegroepeerde) klanten.

Gebruikers van WhatsApp Business moeten voor deze laatste feature wel extra betalen.

