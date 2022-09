Microsoft Teams krijgt meer mogelijkheden voor Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-omgevingen. De nieuwe functionaliteit heeft vooral betrekking op VMware en Citrix.

Uit de Microsoft 365-roadmap blijkt dat Citrix en VMware meer ondersteuning krijgen. Zo wordt het voor beide VDI-platforms mogelijk dat gebruikers tijdens gesprekken hun achtergronden kunnen versluieren of de achtergrond te vervangen.

Microsoft gaat ook het gebruik van Teams Human Interface Devices (HID) op VMware VDI ondersteunen. HID is een apparaat classificering die PS/2-style connectors vervangt met een generieke USB-driver. Dit voor de ondersteuning van bijvoorbeeld toetsenborden en muizen.

Algemene verbeteringen aan Teams

De techgigant heeft ook nog enkele andere algemene verbeteringen aan zijn collaborationplatform in de roadmap-update aangekondigd. Gebruikers van Teams op Android-toestellen kunnen nu met een enkel tikje tegelijkertijd deelnemen aan vergaderingen via hun mobiele device of via Teams Rooms.

Hierbij wordt de audio op het mobiele device automatisch uitgezet, zodat er geen echo is. Bovendien wordt een vergadering op Android geoptimaliseerd voor interactieve activiteiten. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger alle deelnemers te zien, een hand op te steken en te reageren.

De algemene beschikbaarheid wordt deze maand verwacht.

Tip: Microsoft gaat prijs Teams Rooms verlagen