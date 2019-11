Adobe-app maakt creatie AR-ervaringen zonder programmeerwerk mogelijk

Ontwerpers kunnen prachtige augmentedreality (AR)-ervaringen bedenken, maar die moeten vervolgens nog wel opgebouwd worden. Vaak is hier programmeerkennis voor nodig. Adobe heeft nu echter een app gelanceerd waardoor dat niet langer een vereiste is.

Adobe Aero, zoals de nieuwe app heet, moet het veel eenvoudiger maken om AR-ervaringen te maken. De app werd vorig jaar al op de WWDC-conferentie van Apple getoond, maar wordt nu algemeen beschikbaar.

De bedoeling is dat ontwerpers AR-ervaringen op kunnen bouwen, zonder dat ze daarvoor moeten programmeren. Daarvoor gebruikt de app onder meer de kunstmatige intelligentie van Adobe: Sensei.

Ook gebruikt de app de andere programma’s van Adobe, schrijft The Verge. Ontwerpers kunnen bijvoorbeeld 3D-bestanden vanuit Dimension importeren, evenals 2D-lagen uit Photoshop en Illustrator. De app kan verder gebruikt worden met software van derde partijen, zoals C4D en Maya.

Verschillende animaties mogelijk

De app is zelfs geschikt voor ontwerpers die helemaal geen ervaring hebben met 3D-ontwerpen. Het is namelijk mogelijk om AR-scènes in de app te bouwen aan de hand van stapsgewijze instructies. Objecten kunnen daarbij op hun plek gezet worden door ze daarheen te slepen.

De mogelijkheden gaan echter verder dan statische ervaringen. Niet alleen kunnen digitale objecten via de camera van een apparaat over de echte wereld heen geplaatst worden, maar er kunnen ook animaties toegevoegd worden die reageren op aanraking.

Om dit mogelijk te maken, kunnen ontwerpers het pad van een beweging uittekenen. Een object volgt dat pad vervolgens. Op die manier kunnen interactieve ervaringen opgezet worden.

Gratis assets

Adobe laat in een aankondiging weten dat ontwerpers direct bij de lancering honderden gratis assets kunnen gebruiken om te beginnen met het maken van een AR-ervaring. Die assets zijn direct beschikbaar vanuit de app.

Projecten die afgerond zijn, kunnen direct met de wereld gedeeld worden. Ontwerpers kunnen hun creaties delen met anderen via de Aero-app, maar ook delen op social media.

Adobe Aero is per direct beschikbaar geworden, maar vooralsnog alleen voor iOS-apparaten. Of er later ook een app voor Android komt, is nog onduidelijk.