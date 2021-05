Microsoft maakt Teams platform meer geschikt om apps op te bouwen

Het hybride werken heeft door COVID-19 vorm gekregen en Microsoft ziet kansen om daar een grotere rol in te spelen met Microsoft Teams. Werknemers moeten goed samen kunnen werken en daar speelt Teams met 145 miljoen dagelijkse gebruikers al een grote rol in. Met de aankondigingen tijdens Build moet die rol nog wat groter worden. Microsoft komt met verschillende tools die het mogelijk maken om zelf apps te ontwikkelen bovenop Teams, maar ook om interactieve elementen (Fluid components) te delen en te gebruiken via Teams.

Microsoft heeft tijdens Build 2021 weer de nodige aankondigingen gedaan. Onder meer voor Microsoft Teams, dat een grote rol speelt in de strategie van Microsoft 365. Bedrijven hebben een platform nodig waarop werknemers kunnen samenwerken. Niet alleen om te communiceren of samen aan documenten of presentaties te werken, dat werkt namelijk allemaal al.

Microsoft voegt nu de tools toe om middels Javascript zelf applicaties of elementen te ontwikkelen die binnen Teams gebruikt kunnen worden. Dit kunnen dus bijvoorbeeld interne applicaties zijn, maar ook zogenaamde Fluid components. Deze Fluid components kunnen in real-time of asynchroon worden aangepast door meerdere medewerkers. Ze werken in zowel Teams als Office apps en op alle platformen, Windows, MacOS, Android en iOS. Een Fluid component kan bijvoorbeeld een interactieve tabel, opsommingslijst of takenlijst zijn. Hierin kunnen zaken bijvoorbeeld worden afgevinkt. Deze Fluid components kunnen ook worden gekopieerd en geplakt, zodat ze eenvoudig zijn her te gebruiken. Het idee erachter is dat er minder chatberichten en meetings nodig zijn.

Op dit moment zijn de Fluid components nog in een private preview, maar later dit jaar moeten ze beschikbaar komen.

Apps bouwen rondom meetings

Microsoft komt ook met meer mogelijkheden om apps te bouwen die beschikbaar zijn tijdens meetings. Deze apps kunnen deelnemers aan een meeting dan interactief en gezamenlijk gebruiken. Via het zogenaamde shared stage integration krijgen ontwikkelaars toegang tot het hoofdpodium van een Teams Meeting. Ook zijn er de nodige API’s beschikbaar gekomen om automatisch workflows af te kunnen trappen rondom een meeting. Ook komen er API’s beschikbaar waarmee direct kan worden ingehaakt op de audio en video feed van een meeting. Hiermee kan bijvoorbeeld real-time ondertiteling of speech to text worden toegepast. Dit kan hulp bieden met het real-time vertalen van een spreker of voor het geautomatiseerd analyseren van customer support gesprekken via Teams.

Integratie van Azure

Met het verbeteren van de mogelijkheden om apps te bouwen in en rondom Teams heeft Microsoft ook besloten om meer integraties aan te bieden met Azure, Azure Functions, Microsoft Graph en Sharepoint Framework. Hierdoor kunnen apps gebruikmaken van data binnen Microsoft 365, maar ook van de infrastructuur en services van Azure.

Partners kunnen geld verdienen aan Team apps

De Microsoft Teams store krijgt ook de mogelijkheid voor in-app aankopen en abonnementen. Zodat partners die apps bouwen bovenop het Teams platform er ook geld mee kunnen verdienen. Of deze bedrijven een gedeelte van hun omzet aan Microsoft moeten afstaan is op dit moment onduidelijk. Dat er meer mogelijkheden komen voor partners om geld te verdienen met apps is een goede zaak.

Microsoft Power Platform brengt low code ook naar Teams

De opkomst van low code is nu al enige jaren bezig en Microsoft is daar met zijn Power Platform ook op ingesprongen. Het heeft nu bekendgemaakt dat het makkelijker wordt om low code tools te gebruiken in en voor Teams. Het wordt eenvoudig om apps te bouwen en te delen met het Power Platform. Ook wordt het eenvoudiger om apps, bots, flows, tables of andere elementen te kopiëren van de ene naar de andere Teams omgeving.

Teams moet centralere rol spelen in organisaties

Het mag duidelijk zijn dat Microsoft erop aanstuurt om Microsoft Teams een centralere rol te geven in de organisatie. Waar niet enkel alleen wordt gecommuniceerd, maar waar ook ruimte is om samen te werken aan projecten via allerlei integraties van apps binnen Microsoft Teams. Deze apps moeten de hoeveelheid e-mail en berichten op Teams doen verminderen en zorgen voor meer productiviteit.

Recent schreven we al dat Google Workspace op eenzelfde spoor zit. Ook die partij werkt aan de mogelijkheid van interactieve elementen binnen hun Office-producten.