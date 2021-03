ServiceNow betreedt low-code markt volledig met App Engine Studio

Vandaag heeft ServiceNow de nieuwe versie van zijn platform aangekondigd met de naam Quebec. Hierin zitten een hele hoop nieuwe features en uitbreidingen, maar de belangrijkste is toch wel de App Engine Studio. Hiermee betreedt ServiceNow de low-code markt volledig.

ServiceNow introduceert ongeveer elke zes maanden een nieuwe versie. Vandaag staat Quebec voor de deur, als opvolger van ServiceNow Paris. Elk half jaar trapt het bedrijf er een grote update uit en krijgt het ServiceNow-platform nieuwe mogelijkheden. Het is een strategie waar menig bedrijf jaloers op zal zijn, want we volgen ServiceNow al enige tijd en elke release bevat wel grote nieuwe functies en mogelijkheden. Bij veel andere bedrijven zie je dat grote en kleine updates elkaar dan afwisselen.

Voor deze Quebec-release woonde we een presentatie bij van Chris Pope, vice president of innovation bij ServiceNow. Daarna spraken we de beste man ook nog even, zodat hij onze brandende vragen kon beantwoorden.

Het ServiceNow-platform als kern in je IT-strategie

De strategie van ServiceNow is heel duidelijk: het wil in het hart van elke organisatie zitten met zijn platform, wat het nog steeds het platform der platforms noemt. Het idee is dat bedrijven alles via het ServiceNow-platform laten lopen, de basis ligt er al voor IT-processen, HR-processen, workflows en vandaag met Quebec ook voor low-code en no-code applicatie ontwikkeling.

Applicaties ontwikkelen bovenop het ServiceNow-platform is niet nieuw. Het kan al sinds 2006 wist Pope ons te vertellen, maar hiervoor moest je ook echt programmeren. Dat is voor sommige bedrijven prima, maar gezien de snelheid waarin bedrijven willen en moeten innoveren, het gebrek aan ontwikkelaars en de kosten die ermee gemoeid zijn, is low-code een zeer goed alternatief.

Gerelateerd: Niemand weet wat ServiceNow doet en wat je ermee kan

Low-code en no-code

Via low-code en zelfs no-code is het mogelijk om de zakelijke gebruiker die geen programmeerkennis heeft maar wel handig is met bijvoorbeeld Excel, zelf applicaties te laten bouwen bovenop het ServiceNow-platform. Dit was al mogelijk met low-code voor workflows, maar nu komt daar complete applicatieontwikkeling bij. Met het ServiceNow-platform kunnen applicaties gebouwd worden voor het web en mobiele apparaten.

Hiervoor heeft ServiceNow vandaag de App Engine Studio beschikbaar gemaakt, die alle klanten van ServiceNow direct kunnen downloaden om meteen aan de slag te gaan. Voor ServiceNow-klanten is de App Engine Studio inbegrepen in hun licentie, zonder additionele kosten. Volgens Pope is zo’n 70 procent van de App Engine Studio op dit moment gericht op low-code. Wel wil ServiceNow in de aankomende platform versies proberen om het ontwikkelen nog eenvoudiger te maken, zodat er meer sprake is van no-code, en dat aandeel groter wordt dan de 30 procent nu.

Om de zakelijke gebruikers op weg te helpen bij het bouwen van applicaties, heeft ServiceNow 11 templates ontwikkeld die kunnen dienen als voorbeeld. Deze kunnen compleet naar wens worden aangepast. De 11 templates zijn voortgekomen uit veel voorkomende scenario’s. Het is ook mogelijk om een applicatie te ontwikkelen die niet voorkomt in de templates, maar wel onderdelen uit de templates te hergebruiken.

We vroegen Pope ook naar AI-assisted development. Hoewel Pope genoeg te vertellen heeft over AI, is dat vooral gericht op het verwerken van data die klanten in de ServiceNow-databases stoppen en niet zozeer op het ontwikkelen van applicaties zelf. Het staat wel op het wensenlijstje van ServiceNow, maar Pope denkt dat ServiceNow hiervoor een overname zal moeten doen, willen ze dit kunnen brengen in een van de aankomende versies.

Bouwstenen en industrie specifieke oplossingen

Het ontwikkelen van simpele applicaties die net iets meer doen dan een workflow zal uiteindelijk wel lukken. Daarvoor zal ServiceNow de nodige trainingen en certificeringen gaan ontwikkelen. Uiteindelijk wil ServiceNow een rol spelen in de kern van de IT- en bedrijfsstrategie. Het betekent dat het klanten zover moet krijgen om ook grotere toepassingen te ontwikkelen en daarmee ook meer afhankelijk te worden van het ServiceNow-platform. Iets waar klanten vaak huiverig voor zijn.

ServiceNow hoopt klanten te overtuigen door industrie specifieke oplossingen te ontwikkelen. Zo komen er vandaag twee toepassingen beschikbaar: Financial Services Loan Operations en Telecommunications Order Management. Beide oplossingen zijn compleet werkende applicaties die samen met tientallen klanten uit de betreffende industrie zijn ontwikkeld. ServiceNow heeft dus een kant-en-klaarleningplatform voor financiële instellingen, maar ook een order management systeem voor telecomproviders.

De applicaties zijn voor organisaties in deze sectoren een ideale basis om op door te bouwen. Ze kunnen de applicaties gebruiken als basis voor hun IT-strategie, want de applicaties worden door ServiceNow actief onderhouden en uitgebreid. Daarnaast zijn de applicaties ook, middels de App Engine Studio, volledig naar wens uit te breiden en aan te passen.

ServiceNow levert de bouwstenen om middels low-code cruciale IT-applicaties te ontwikkelen

Deze industrie oplossingen zijn uiteindelijk de bouwstenen voor cruciale IT-applicaties. Er zijn nu pas twee van deze grote industrie specifieke oplossingen, maar daar zal het niet bij blijven.

Pope gaf al aan dat hij verwacht dat ze samen met een aantal grote integrators snel meer industrie oplossingen kunnen presenteren. Hij stelde dat partijen als Accenture, Atos en Deloitte zoveel industrie experts in huis hebben, dat het voor ServiceNow zeer waardevol is om daar samen mee te werken. ServiceNow gaat ongetwijfeld met enkele van deze partijen in zee.

Kleinere generieke bouwstenen

Naast deze twee grote industrie applicaties, mikt ServiceNow ook op kleinere generieke applicaties die kunnen dienen als bouwstenen voor iets groters. In de ServiceNow Store kunnen ISV en technology partners applicaties en integraties aanbieden. Dit kan gratis en tegen betaling. Ook ServiceNow voegt hier vandaag een aantal applicaties aan toe om mensen weg te helpen met de App Engine Studio.

Zo is er een Reservation Management-oplossing die breed inzetbaar is. Hiermee kan je een applicatie bouwen waarmee je dingen kan reserveren. Of het nou gaat om vergaderruimtes, taxi’s, je lunch of een hotelkamer. De applicatie is naar wens aan te passen. Ook is er een visitor management systeem, dat bedrijven met het heropenen van hun kantoren ongetwijfeld meer willen gebruiken. Hierin kan worden bijgehouden welke bezoekers er op een bepaalde locaties zijn geweest.

Verder is er een applicatie die gebruikmaakt van de technologie van Mapped-in. Hiermee kan een complete 3D-omgeving van een kantoor worden gemaakt, kunnen routes worden bepaald of locaties getoond waar nog gewerkt kan worden en welke inmiddels zijn volgeboekt.

Allemaal bouwstenen om grotere applicaties mee te ontwikkelen. ServiceNow wil met zijn platform een kerncomponent worden in de IT-strategie van veel bedrijven. Aan de basis van elke applicatie zal het ServiceNow-platform staan, dat vervolgens wordt uitgebreid met een app, interface of functionaliteit.

Concurrentie is groot in low-code no-code

Het is dus niet zo dat je echt volledige zelfstandige applicaties zal bouwen met ServiceNow, het platform speelt hierin altijd een rol. Eigenlijk hetzelfde zoals bij Salesforce, waar ze met het Lightning Platform en de ISV-partners hetzelfde proberen.

Daar tegenover heb je nog spelers als OutSystems en Mendix, waarmee je wel zelfstandige applicaties kan ontwikkelen. Mendix liet recent nog weten op zoveel mogelijk terreinen actief te willen zijn, zodat Mendix een all-in-one platform is voor low-code applicatie ontwikkeling.

Daarmee is het druk in de low-code en no-code wereld en is de concurrentie groot. Aan de ene kant heb je machtige spelers als Salesforce en ServiceNow. Die hebben enorm veel middelen en mankracht om hun platform uit te bouwen, maar misschien wel belangrijker, om de aanwezige bedrijfsdata in hun platformen multi-inzetbaar te maken. Terwijl de toch iets kleinere spelers als Mendix en OutSystems op alle fronten actief moeten zijn, goed moeten integreren met de aanwezige platformen, om ook over die data te kunnen beschikken.

Voor bedrijven zijn op papier deze zelfstandige oplossingen van Mendix en OutSystems wellicht aantrekkelijker, omdat ze minder vast zitten aan een platform en leverancier. Bedrijven zijn in sommige gevallen toch wat allergisch voor lock-in geworden. Daar staat tegenover dat die SaaS-platformen, van ServiceNow en Salesforce, sneller zijn met het leveren van additionele oplossingen voor het optimaliseren van business processen, omdat de data al in hun platform zit.

Het goede nieuws voor alle partijen is dat low-code en no-code nog in de kinderschoenen staat en er nog een enorme markt is te winnen. Voor ServiceNow is het een logisch stap voorwaarts. Het beschikt al over een goed platform met IT, HR en andere business data. Veel bedrijven optimaliseren hun bedrijfsprocessen al met workflows van ServiceNow, een logische volgende stap is dan meer en snellere applicatie ontwikkeling met ServiceNow.

Wij zijn benieuwd hoe ServiceNow dit gaat dooronwikkelen en hoe klanten hierop gaan reageren. Het is in elk geval duidelijk dat steeds meer grote spelers toekomst zien in low-code en no-code ontwikkeling.

Tip: ServiceNow lanceert Paris, sneller inspelen op transformatie en IoT