Microsoft introduceert Azure Arc en Synapse Analytics

Tijdens de Ignite-conferentie in Orlando (Florida) heeft Microsoft een aantal nieuwe aankondigingen voor Azure gedaan. De belangrijkste vernieuwing is Azure Arc, een beheertool voor de hybride cloudomgeving.

Azure Arc combineert Azure Stack met containers en Kubernetes en nieuwe andere infrastructuren, en laat gebruikers vervolgens Azure’s managementtools en gegevensservices zoals Azure SQL Database en Azure Database gebruiken voor PostgreSQL Hyperscale. En dat op vrijwel elk platform – inclusief dat van zijn concurrenten Amazon en Google.

Microsoft CEO Satya Nadella noemt Arc ‘the next big step forward in hybrid computing’. Het is volgens hem de start van een nieuw tijdperk van hybrid computing waarbij er een beheerpaneel is gebouwd voor multicloud-omgevingen.

Azure Arc breidt beheermogelijkheden van Azure uit naar Linux- en Windows-servers, evenals Kubernetes-clusters op elke infrastructuur op locatie, multi-cloud en edge, schrijft Julia White, Corporate Vice President Microsoft Azure, op een blog. “Klanten kunnen nu een consistente en uniforme benadering hebben voor het beheer van verschillende omgevingen met behulp van mogelijkheden zoals Azure Resource Manager, Microsoft Azure Cloud Shell, Azure portal, API en Microsoft Azure Policy.”

Zolang er een Kubernetes-cluster is, kunnen applicaties worden geïmplementeerd en worden beheerd met behulp van de Azure-portal. HPE werkt samen met Microsoft aan de ontwikkeling van aanvullende diensten op Azure Arc.

Synapse Analytics

Tegelijk met Azure Arc heeft Microsoft ook Azure Synapse Analytics aangekondigd. Met Synapse worden big data analytics en data warehousing samengebracht, aldus Nadella. Dat betekent dat de ongestructureerde en gestructureerde data-analyses ermee kunnen worden samengevoegd, ongeacht de omvang.

“Bedrijven kunnen hun gegevens veel sneller, productiever en veiliger laten werken, door inzichten uit alle gegevensbronnen, datawarehouses en big data-analysesystemen samen te brengen”, schrijft Rohan Kumar, Corporate Vice-President Azure Data bij Microsoft.



In een demo heeft Kumar ook Synapse vergeleken met Google’s BigQuery, schrijft TechCrunch. Synapse voerde dezelfde zoekopdracht uit over een petabyte aan data in 75% minder tijd. Hij merkte ook op dat Synapse duizenden gelijktijdige gebruikers kan verwerken – in tegenstelling tot sommige concurrenten van Microsoft.

Bekijk hier de keynote van Satya Nadella tijdens Ignite.