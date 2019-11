Workday koopt Scout RFP voor 540 miljoen dollar

Workday neemt Scout RFP over, met een cash-transactie van 540 miljoen dollar (487 miljoen euro). De overeenkomst zou tegen 31 januari 2020 ondertekend worden.

Workday is een leverancier van cloudoplossingen voor financial en human resources. Scout RFP is een cloud-gebaseerd platform voor sourcing en supplier management, gericht op het versterken van relaties met leveranciers en stakeholders.

De startup werd opgericht in 2014 en is gevestigd in San Francisco. Voorafgaand aan de overname door Workday was Scout RFP een portfolio-bedrijf van Workday Ventures, evenals een Workday Software Partner. Het Scout RFP-platform wordt gebruikt door teams die kosten willen optimaliseren, aldus Aneel Bhusri, CEO van Workday.

Een source-to-pay-oplossing

Bhusri zegt dat de twee bedrijven zullen samenwerken om een moderne source-to-pay oplossing te leveren die gericht is op de markt voor kostenmanagement. De oplossing moet klanten in staat stellen om uitgaven beter te plannen, uit te voeren, te analyseren en uit te breiden, binnen één systeem, zegt Bhusri.

Een gedeeld doel

De source-to-pay oplossing draagt bij aan de gezamenlijke doelstelling van Workday en Scout RFP om voorop te lopen in wat de bedrijven ‘strategische sourcing’ noemen.

Scout RFP CEO Alex Yakubovich laat weten: “Naast onze gemeenschappelijke passie voor innovatieve technologieën delen onze twee bedrijven ook een gemeenschappelijke inzet voor de tevredenheid van medewerkers en klanten, waardoor we onze visie op strategische sourcing vooruit kunnen helpen.”

Scout RFP heeft eerder al 60,3 miljoen dollar aan financiering uit durfkapitaal opgehaald, waaronder een bedrag van 15,5 miljoen dollar in juni 2017. Workday zal op 3 december een conferentie houden om de financiële resultaten van het bedrijf aan het eind van het derde fiscale kwartaal te beoordelen.